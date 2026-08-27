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बिहार में विधायकों और कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, आयुष्मान भारत से जुड़ेगी योजना

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:50 PM (IST)

विधायकों, उनके आश्रितों और विधानसभा सचिवालय के कर्मियों के लिए अगले साल 1 जनवरी से कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी, जिसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा।

बिहार में विधायकों और कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा (AI Generated Image)

बिहार में विधायकों और कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा (AI Generated Image)

HighLights

  1. विधायकों व कर्मियों को 1 जनवरी से कैशलेस उपचार।

  2. यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगी।

  3. गंभीर बीमारियों के लिए त्वरित प्रतिपूर्ति पर जोर।

राज्य ब्यूरो, पटना। विधायकों (वर्तमान व भूतपूर्व) और उनके आश्रितों के लिए अगले वर्ष पहली जनवरी से उपचार की कैशलेस व्यवस्था होगी। यह सुविधा विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी प्रभावी होगी।

गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने इसका आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि विभाग का संकल्प है कि कैशलेस व्यवस्था को आयुष्मान भारत योजना (एबीवाइ) से जोड़ा जाएगा।

कैशलेस व्यवस्था के अंतर्गत अभी अंतर्वासी (इनडोर) चिकित्सा ही लागू होगी। बर्हिवासी (आउटडोर) चिकित्सा की प्रतिपूर्ति यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त एबीवाइ से संबद्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी अस्पतालों में प्रतिपूर्ति देय की सीमा तय करने के सुझावों पर विभागीय पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा।

विधानसभा के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा विपत्रों के सत्यापन हेतु सिविल सर्जन कार्यालय जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले विलंब के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

विशेषकर कैंसर, किडनी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को त्वरित और सुगम बनाने पर जोर दिया गया।

बैठक में विचार-विमर्श:

मगध आई रिट्रीवल सेंटर:

गया जिला में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। आईएमए भवन स्थित 'मगध आइ रिट्रीवल सेंटर' की लाइसेंसिंग के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

पितृपक्ष मेला में स्वास्थ्य शिविर:

25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला के क्रम में गयाजी में श्रद्धालुओं का जमघट होगा। उनके लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर एवं उपचार संबंधी दूसरी सेवाओं की पुख्ता व्यवस्था पर सहमति बनी।