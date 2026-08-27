बिहार में विधायकों और कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, आयुष्मान भारत से जुड़ेगी योजना

राज्य ब्यूरो, पटना। विधायकों (वर्तमान व भूतपूर्व) और उनके आश्रितों के लिए अगले वर्ष पहली जनवरी से उपचार की कैशलेस व्यवस्था होगी। यह सुविधा विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी प्रभावी होगी।

गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने इसका आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि विभाग का संकल्प है कि कैशलेस व्यवस्था को आयुष्मान भारत योजना (एबीवाइ) से जोड़ा जाएगा।

कैशलेस व्यवस्था के अंतर्गत अभी अंतर्वासी (इनडोर) चिकित्सा ही लागू होगी। बर्हिवासी (आउटडोर) चिकित्सा की प्रतिपूर्ति यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त एबीवाइ से संबद्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी अस्पतालों में प्रतिपूर्ति देय की सीमा तय करने के सुझावों पर विभागीय पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा।