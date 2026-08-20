चीनी महंगी होने पर बिहार सरकार के मंत्री का अनोखा जवाब- देश में डायबिटीज के लोग अधिक हैं, अब जमाखोरों पर एक्शन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मंत्री श्रवण कुमार का बयान चर्चा में आ गया है। चीनी के दाम बढ़ने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या काफी अधिक है। मंत्री के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

बयान के साथ सरकार का एक्शन भी तेज चीनी की कीमतों के बीच बिहार सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने वालों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार की नजर अब बड़े स्टॉकिस्ट और व्यापारियों पर है।

400 टन से ज्यादा चीनी मिली तो होगी जांच, गड़बड़ी पर FIR निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर बड़े स्टॉक की जांच शुरू करने की तैयारी है। जांच में यदि जमाखोरी या कालाबाजारी सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गई है। इसका मकसद बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।