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चीनी महंगी होने पर बिहार सरकार के मंत्री का अनोखा जवाब- देश में डायबिटीज के लोग अधिक हैं, अब जमाखोरों पर एक्शन

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:27 PM (GMT+05:30)

मंत्री श्रवण कुमार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में डायबिटीज के मरीज अधिक हैं। वहीं, बिहार सरकार ने 400 टन से अधिक चीनी रखने वालों के खिलाफ जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच के आदेश दिए हैं।

श्रवण कुमार

श्रवण कुमार

HighLights

  1. मंत्री श्रवण कुमार का चीनी मूल्य वृद्धि पर विवादास्पद बयान।

  2. बिहार सरकार ने 400 टन से अधिक चीनी स्टॉक की जांच के आदेश दिए।

  3. जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मंत्री श्रवण कुमार का बयान चर्चा में आ गया है। चीनी के दाम बढ़ने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या काफी अधिक है। मंत्री के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

बयान के साथ सरकार का एक्शन भी तेज

चीनी की कीमतों के बीच बिहार सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने वालों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार की नजर अब बड़े स्टॉकिस्ट और व्यापारियों पर है।

400 टन से ज्यादा चीनी मिली तो होगी जांच, गड़बड़ी पर FIR

निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर बड़े स्टॉक की जांच शुरू करने की तैयारी है। जांच में यदि जमाखोरी या कालाबाजारी सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गई है। इसका मकसद बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।

पांच जिलों में भेजा गया पत्र, चीनी मिलों और व्यापारियों पर नजर

विभाग के सचिव ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।

इन जिलों में काम कर रही चीनी मिलों के संचालकों को भी स्टॉक संबंधी जांच में सहयोग करने को कहा गया है। बड़े पैमाने पर चीनी रखने वालों के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे।

संयुक्त टीम करेगी स्टॉक का सत्यापन, मौके पर होगी जांच

सरकार ने चीनी मिलों और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

टीम मौके पर पहुंचकर उपलब्ध चीनी और रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी। खास तौर पर 400 टन से अधिक स्टॉक वाले प्रतिष्ठानों पर फोकस रहेगा।

वंदे मातरम पर बोले- राष्ट्र के सम्मान पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए

मंत्री श्रवण कुमार ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के निर्णय पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान में राष्ट्रगीत गाए जा रहे हैं और इस पर लोगों को आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

वहीं, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया।

चीनी की कीमत से लेकर जमाखोरी तक

एक तरफ बाजार में चीनी के बढ़ते भाव लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है।

अब 400 टन से ज्यादा चीनी रखने वालों की जांच के बाद सामने आने वाली तस्वीर अहम होगी। मंत्री का ‘डायबिटीज’ वाला बयान इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है।

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