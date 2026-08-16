एलिवेटेड रोड और ROB समेत दरभंगा की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा, भूमि अधिग्रहण की अड़चन दूर करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने रविवार को कहा कि मुख्यालय स्तर से सड़क परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाए।

दरभंगा की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की अपने कक्ष में समीक्षा के दौरान उन्होंने यह बात कही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल व एनएचएआई के अधिकारी मौजूद थे।

समीक्षा के क्रम में सड़क एवं पुल निर्माण योजनाओं के भौतिक प्रगति, भूमि अधिग्रहण, सुगम यातायात, अलाइनमेंट, परियोजनाओं के लागू करने में आ रहे अवरोधों को दूर करने सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

दरभंगा में चल रही परियोजनाओं की ली जानकारी

इस दौरान दरभंगा एलिवेटेड रोड एवं लोहिया चौक-पंडासराय एलिवेटेड रोड, दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए अप्रोच रोड, दिल्ली मोड़, कगवा गुमटी, दोनार चौक, चट्टी चौक एवं पंडासराय रेलवे ओवरब्रिज, शिवधारा-हरपुर पथ का चौड़ीकरण, व हराही-दिग्घी-गंगासागर पोखर एकीकरण परियोजना का अपडेट लिया गया।

इस क्रम में परियोजनाओं के बाधाओं को दूर करने, भूमि अधिग्रहण के निराकरण भी विस्तृत चर्चा की गई। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि सभी परियोजनाओं की सतत मानीटरिंग की जा रही है ताकि ससमय परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।