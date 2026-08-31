डिजिटल डेस्क, पटना। आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए के दो प्रमुख नेताओं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है।

अब इस विवाद में भाजपा विधायक एवं बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान की एंट्री हुई है। उन्होंने दोनों नेताओं को परिवार के दायरे से बाहर निकलकर अपने समाज के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने की नसीहत दी है।

लखेंद्र पासवान ने आरक्षण को लेकर भी स्पष्ट दावा किया। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण की समीक्षा या इसे छूना तो दूर, कोई इससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता।

उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि इसे किसी की खैरात नहीं समझना चाहिए। सोमवार को पटना में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

लखेंद्र पासवान ने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए के बड़े नेता हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज के दूसरे लोगों को भी राजनीतिक अवसर देना चाहिए।

'परिवार छोड़कर कितने लोगों को आगे बढ़ाया?'

लखेंद्र पासवान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से सीधा सवाल किया कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा कितने लोगों को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को अपने-अपने समाज के दूसरे लोगों को भी राजनीतिक अवसर देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, 'मांझी जी या चिराग, अपने दल के अंदर कितने एससी समाज के लोगों को मौका दे रहे हैं?'

जीतन राम मांझी के परिवार का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के कई सदस्य विधायक, विधान पार्षद या सांसद बन चुके हैं।

उन्होंने कहा कि परिवार के दायरे से बाहर निकलकर मुसहर समाज की वास्तविक स्थिति को भी देखना चाहिए। लखेंद्र पासवान ने सवाल किया कि अपने समाज के ही दूसरे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है।

'सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा' चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी पर मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा चर्चा हो रही है। केवल चर्चा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने इस्तीफे की मांग को भी फिजूल बताया।

उन्होंने कहा कि चिराग और मांझी दोनों एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं। दोनों को आपसी विवाद बढ़ाने के बजाय सामाजिक बराबरी के लिए काम करना चाहिए। 'मोदी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता' आरक्षण के मुद्दे पर लखेंद्र पासवान ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक आरक्षण की समीक्षा या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की बात ही नहीं है।