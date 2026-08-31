आरक्षण पर चिराग-मांझी आमने-सामने, अब BJP मंत्री ने दोनों को दिखाया आईना; पूछे तीखे सवाल
एनडीए में आरक्षण पर चल रही बयानबाजी के बीच मंत्री लखेंद्र पासवान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए के दो प्रमुख नेताओं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है।
अब इस विवाद में भाजपा विधायक एवं बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान की एंट्री हुई है। उन्होंने दोनों नेताओं को परिवार के दायरे से बाहर निकलकर अपने समाज के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने की नसीहत दी है।
लखेंद्र पासवान ने आरक्षण को लेकर भी स्पष्ट दावा किया। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण की समीक्षा या इसे छूना तो दूर, कोई इससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता।
उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि इसे किसी की खैरात नहीं समझना चाहिए। सोमवार को पटना में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
लखेंद्र पासवान ने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए के बड़े नेता हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज के दूसरे लोगों को भी राजनीतिक अवसर देना चाहिए।
'परिवार छोड़कर कितने लोगों को आगे बढ़ाया?'
लखेंद्र पासवान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से सीधा सवाल किया कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा कितने लोगों को आगे बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को अपने-अपने समाज के दूसरे लोगों को भी राजनीतिक अवसर देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, 'मांझी जी या चिराग, अपने दल के अंदर कितने एससी समाज के लोगों को मौका दे रहे हैं?'
जीतन राम मांझी के परिवार का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के कई सदस्य विधायक, विधान पार्षद या सांसद बन चुके हैं।
उन्होंने कहा कि परिवार के दायरे से बाहर निकलकर मुसहर समाज की वास्तविक स्थिति को भी देखना चाहिए। लखेंद्र पासवान ने सवाल किया कि अपने समाज के ही दूसरे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है।
'सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा'
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी पर मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा चर्चा हो रही है। केवल चर्चा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने इस्तीफे की मांग को भी फिजूल बताया।
उन्होंने कहा कि चिराग और मांझी दोनों एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं। दोनों को आपसी विवाद बढ़ाने के बजाय सामाजिक बराबरी के लिए काम करना चाहिए।
'मोदी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता'
आरक्षण के मुद्दे पर लखेंद्र पासवान ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक आरक्षण की समीक्षा या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की बात ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि यह किसी को खैरात में नहीं मिला है।
बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का सपना तभी पूरा होगा, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बराबरी मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि आज भी समाज में भेदभाव और छुआछूत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सामाजिक बराबरी हासिल करने के लिए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जरूरी है।
सवर्ण समाज के गरीबों को भी आरक्षण देने के पक्ष में
लखेंद्र पासवान ने सवर्ण समाज के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अवसर देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ समाज में मौजूद भेदभाव और छुआछूत को भी समाप्त करना होगा।
'मैं भाजपा का ईमानदार सिपाही हूं'
अपनी राजनीतिक स्थिति का उदाहरण देते हुए लखेंद्र पासवान ने कहा कि वह भाजपा के ईमानदार सिपाही हैं। पार्टी जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहती है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं।
उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों अपनी-अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं।
ऐसे में उन्हें भी ईमानदारी से तय करना चाहिए कि अपने समाज के कितने लोगों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं।
यह भी पढ़ें- 'दम है तो...', चिराग और मांझी को तेजस्वी यादव की चुनौती, बोले- आरक्षण खत्म करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ
यह भी पढ़ें- बिहार में आरक्षण को लेकर NDA में घमासान, संतोष सुमन के बाद मांझी ने भी मांगा चिराग पासवान से इस्तीफा