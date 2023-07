'CM नीतीश के रहते नहीं हो सकता विवाद', शिक्षा विभाग में विवाद पर अशोक चौधरी बोले- कंफ्यूजन को दूर कर लिया गया

बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता को लेकर कही जा रही भ्रामक बाताें पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के के पाठक के बीच तनातनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते विवाद नहीं हो सकता है।

Bihar Politics: 'सीएम नीतीश के रहते नहीं हो सकता विवाद', शिक्षा विभाग में विवाद पर बोले मंत्री अशोक चौधरी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार वन फॉर वन फॉर्मूला पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि महागठबंधन के स्तर पर यह कोशिश है कि अधिक से अधिक लाेकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार को उतारा जाए। वहीं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम मे दोनाें मंत्रियों ने यह बात कही। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर 23 जून को पटना में हुई बैठक पूरी तरह से सफल रही। अब आगे की रणनीति को तय करने के लिए बेंगलुरु में 18-19 जुलाई को विपक्षी एकजुटता की बैठक होगी। नीतीश के मंत्री बोले- सीएम के रहते नहीं हो सकता विवाद वहीं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता को लेकर कही जा रही भ्रामक बाताें पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के के पाठक के बीच तनातनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते विवाद नहीं हो सकता है। कंफ्यूजन को दूर कर लिया गया- अशोक चौधरी अशोक चौधरी ने कहा कि जो भी कंफ्यूजन था, उसे दूर कर लिया गया है। भाजपा के लोग बिहार में दुखी आत्मा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके पास काेई विषय नहीं है, इसलिए गैर जरूरी बातों काे तूल देकर सुर्खियाें में बने रहना चाहते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। हालात सामान्य हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम में जदयू विधान पार्षद संजय गांधी, मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह व प्रदेश महासचिव लोकप्रकाश सिंह भी मौजूद थे।

Edited By: Aditi Choudhary