बिहार में 12 बड़े खनिज क्षेत्र कैलेंडर में होंगे शामिल, 6 से 8 में इसी साल खनन शुरू करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बड़े खनिज ब्लाकों को विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र से आवंटित 14 वृहद खनिज ब्लाकों में से करीब 12 अलग-अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। खान एवं भूतत्व विभाग इनकी प्रगति के आधार पर खनिज कैलेंडर में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। विभाग का लक्ष्य इस वर्ष छह से आठ ब्लाक में खनन शुरू कराने का है।

निकेल से लेकर रेयर अर्थ तक के भंडार इन खनिज ब्लाकों में निकेल, क्रोमियम, पीजीई, वैनेडियम मैग्नेटाइट, टिन, टंगस्टन, रेयर अर्थ, लाइम स्टोन, मैग्नेटाइट और कापर-लेड-जिंक जैसे खनिज शामिल हैं। इनसे राज्य को आने वाले वर्षों में बड़ा राजस्व मिलने की उम्मीद है।

अन्वेषण और नीलामी की प्रक्रिया तेज रोहतास के पिपराडीह-मुरवा ग्लूकोनाइट ब्लाक में 24 में से 23 बोरहोल की खुदाई पूरी हो चुकी है। चुटिया-नौहट्टा ब्लाक में 37 में से 20 बोरहोल पूरे किए जा चुके हैं। वहीं, दो ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

पर्यावरण स्वीकृति पर भी जोर कुछ ब्लाकों में पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। एक लाइम स्टोन ब्लाक की माइनिंग योजना को भारतीय खान ब्यूरो से मंजूरी भी मिल चुकी है। विभाग का कहना है कि जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होते ही इन्हें खनिज कैलेंडर में शामिल किया जाएगा।