बिहार के 8 जिलों में छिपा है खनिजों का खजाना, रेयर अर्थ से निकेल-तांबे तक; अब नीलामी और निवेश की तैयारी तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में मिले महत्वपूर्ण खनिजों को जमीन से निकालकर उद्योग और राजस्व का आधार बनाने की तैयारी आगे बढ़ रही है।

खनिज मंत्रालय के स्तर पर सोमवार को पटना में खनिज ब्लाॅकों की नीलामी की तैयारी, निवेश की संभावनाओं और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होगी।

प्रस्तावित बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ मंत्रालय के अधिकारियों की टीम और राज्य के खान एवं भू-तत्व मंत्री डाॅ. प्रमोद कुमार शामिल होंगे।

कई ज‍िलों में म‍िले हैं खन‍िज के भंडार

खान एवं भू-तत्व विभाग के अनुसार रोहतास, गया, जमुई, बांका, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और भागलपुर में ग्लूकोनाइट, वैनेडियम-युक्त मैग्नेटाइट-इल्मेनाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, निकेल, क्रोमियम, तांबा और लेड-जिंक के भंडार मिले हैं।

इनमें कई खनिज ऐसे हैं जिनकी मांग ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उच्च तकनीक वाले उद्योगों में तेजी से बढ़ रही है।

सोमवार को मंत्रालय के स्तर पर आठवें चरण की बैठक होगी। बिहार के लिए यह प्रक्रिया इसलिए अहम है कि खनिज ब्लाॅकों के विकास से राज्य को नीलामी प्रीमियम, राॅयल्टी और अन्य मदों से लंबे समय तक राजस्व मिल सकता है।

बिहार के राजस्‍व का नया स्राेत विभाग के अनुसार अभी इन सभी ब्लाॅकों से होने वाली आय का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। वास्तविक राजस्व ब्लाक में उपलब्ध खनिज की मात्रा, उसकी गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, बाजार मूल्य और नीलामी से होने वाली आय पर निर्भर करेगी।