बिहार की जमीन से निकलेंगे कॉपर-लेड-जिंक और मैग्नेटाइट, सितंबर से शुरू होगी नीलामी

सुनील राज,पटना। बिहार अब बालू और छोटे खनिजों के खनन तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य की जमीन में छिपे बड़े और महत्वपूर्ण खनिजों के दोहन की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने केंद्र से आवंटित बड़े खनिज ब्लाकों की ई-नीलामी का वार्षिक कैलेंडर तैयार कर लिया है।

जमुई से मैग्नेटाइट तो बांका से कापर, लेड और जिंक निकलेगा पहले चरण में जमुई और बांका के दो बड़े खनिज ब्लाक नीलामी के लिए रखे जा रहे हैं। जमुई के मजोस-भंटा संयुक्त मैग्नेटाइट ब्लाक से लौह अयस्क की संभावनाएं खुलेंगी, जबकि बांका के पिंडारा ब्लाक से कॉपर, लेड और जिंक के खनन का रास्ता खुलेगा। इससे खनिज आधारित उद्योग और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।

10 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, 12 नवंबर को होगी ई-नीलामी इन दोनों बड़े खनिज ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। इसी दिन निविदा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और स्थल भ्रमण के लिए पंजीकरण शुरू होगा। 30 सितंबर को पूर्व-बोली बैठक और स्थल भ्रमण होगा, जबकि 21 अक्टूबर को तकनीकी एवं वित्तीय बोली जमा की जाएगी। 12 नवंबर को ई-नीलामी प्रस्तावित है। निवेशकों के लिए आसान होंगी खनन शुरू करने से पहले की प्रक्रियाएं सरकार की नई पहल के तहत निवेशकों के लिए खनन शुरू करने से पहले की कई प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। नीलामी के बाद विभाग वन क्षेत्र की पहचान, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की सीमा तय करने, जमीन की पहचान और उससे जुड़ी सुविधाओं में सफल कंपनियों को सहयोग देगा। परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में लगेगा कम समय विभाग की ओर से जरूरी प्रक्रियाओं में सहयोग मिलने से कंपनियों का जोखिम कम होने की उम्मीद है। इससे खनन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में लगने वाला समय भी घट सकता है। सरकार की पहल से बड़े खनिजों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

मैग्नेटाइट से स्टील, कापर से बिजली उद्योग तक को मिलेगा आधार जमुई के मैग्नेटाइट का इस्तेमाल लौह अयस्क के रूप में लोहा और स्टील बनाने में किया जाता है। बांका से मिलने वाले कापर का उपयोग बिजली के तारों, बर्तनों और विभिन्न उद्योगों में होता है।

लेड का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों और लेड-एसिड बैटरी में, जबकि जिंक का प्रमुख उपयोग लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन में किया जाता है। खनिज संपदा के दोहन से उद्योग और रोजगार की नई उम्मीद दोनों ब्लाकों की नीलामी के साथ बिहार में बड़े खनिजों के व्यवस्थित दोहन की शुरुआत होगी। इससे राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।