Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने मेगा स्किल सेंटर को बताया ऐतिहासिक पहल, बोले- युवाओं के कौशल विकास को मिलेगा नया आयाम

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सात निश्चय-3 के तहत सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह योजना आने वाले समय में युवाओं के कौशल विकास को नया आयाम प्रदान करेगी। उन्हें स्वरोजगार के लिए सशक्त अवसर उपलब्ध कराएगी।

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार के सृजन के लक्ष्य को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

    इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए विभाग के रूप में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया है, जो विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी अवसरों का सृजन कर उन्हें सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएगा।

    मेगा स्किल सेंटरों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं अन्य आधुनिक तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- शिवहर में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की बाधा होगी दूर, पंचायत स्तर पर लगेगा कैंप

    यह भी पढ़ें- बिहार में निजी स्कूलों को बड़ी राहत, RTE के तहत 2011 से अटकी राशि का भुगतान जल्द

    यह भी पढ़ें- बिहार में शहरों के संपर्क सड़क की सुधरेंगे हालात, डिप्टी CM सिन्हा ने दिए निर्देश; शिकायत के लिए बनेंगे कॉल सेंटर