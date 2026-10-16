राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मेडिकल काॅलेजों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तथा छात्रों को सस्ती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

इसी क्रम में अब सार्वजनिक-निजी सहभागिता माडल (PPP) पर ब्राउनफील्ड मेडिकल काॅलेजों की स्थापना एवं संचालन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में स्वास्थ्य विभाग को पीपीपी माॅडल पर ब्राउन फील्ड मेडिकल काॅलेजों में खोलने में बिहार के निवेशकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बिहार के निवेशकों को मिलेगी वरीयता

उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाने के द्देश्य से आधारभूत संरचनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए मेडिकल काॅलेजों एवं अस्पतालों खोलने की पहल की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रस्तावित व्यवस्था में सरकारी स्वामित्व एवं जनहित से जुड़े प्रविधानों की सुरक्षा महत्वपूर्ण होगी। अस्पतालों एवं मेडिकल काॅलेजों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। निजीकरण या स्वामित्व हस्तांतरण का प्रविधान नहीं होगा। अनुबंध को लेकर स्पष्ट नीति निर्धारित की जाएंगी, ताकि संचालन में दायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ब्राउनफील्ड मेडिकल कालेज का पीपीपी में संचालन संबंधित प्रस्ताव को लेकर विस्तृत जानकारी दी। हिंदी-अंग्रेजी में रहेगी सारी जानकारी बताया कि निर्धारित शुल्क, मरीजों की पात्रता, बिस्तरों की श्रेणियों तथा मरीजों के अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अस्पताल परिसर और ऑनलाइन माध्यम पर हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करने का प्रावधान होगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों को सेवाओं, शुल्क एवं उपलब्ध सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए सरकारी स्वामित्व, विद्यार्थियों के हितों, मरीजों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुरक्षित रखना है।