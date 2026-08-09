बिहार NEET UG काउंसलिंग शेड्यूल जारी: 10 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 20 को आएगी पहली मेधा सूची

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीभीएससी एंड एएच और बीएफएससी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पंजीयन व काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है।

मेडिकल कॉलेजों में स्नातक स्तरीय कोर्स में नामांकन के लिए नीट यूजी, 2026 में क्वालीफाई अभ्यर्थी बीसीईसीईबी की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 10 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

14 अगस्त की रात 12:00 बजे से पहले तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। रैंक कार्ड 16 अगस्त को जारी किया जाएगा।

इसके आधार पर अभ्यर्थी 17 अगस्त की रात 12:00 बजे से पहले पहले और दूसरे चरण के लिए च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे।

पहले चरण के नामांकन के लिए मेधा सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को जारी की जाएगी। आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिंग व दस्तावेज सत्यापन 24 से 27 अगस्त तक होगा।

पहले चरण की काउंसिलिंग तीन व चार सितंबर को होगी। वहीं, दूसरे चरण के लिए सीट आवंटन के लिए च्वाइस फिलिंग के लिए लिंक छह व सात सितंबर को उपलब्ध होगा। दूसरे चरण के लिए सीट आवंटन सूची 11 सितंबर को जारी की जाएगी।

आवंटन पत्र 14 सितंबर से डाउनलोड होगा। वहीं, द्वितीय चरण के लिए 15 से 18 सितंबर तक काउंसिलिंग होगी। सीटें रिक्त होने की स्थिति में आगे के चरण की प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।