बिहार के छठी से 12वीं तक के छात्रों को मौका, गणित-विज्ञान टेस्ट में मिलेंगे लैपटॉप और नकद पुरस्कार

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों सहित विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले छठी से 12वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलाॅजी (BCST), पटना की ओर से राष्ट्रीय गणित दिवस-2026 और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2027 के अवसर पर दो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी।

इनमें श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथेमेटिक्स-2026 और सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस-2027 शामिल हैं।

गणित और विज्ञान की प्रतिभा दिखाने का मौका

इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर से 18 नवंबर तक निशुल्क किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र 22 नवंबर तक डाउनलोड किए जा सकेंगे।

परीक्षा की संभावित तिथियां 24, 25 और 26 नवंबर निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित तीन दिनों में से किसी एक दिन परीक्षा देनी होगी।

परीक्षा राज्य के सभी जिलों के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन मोड में होगी।

प्रत्येक परीक्षा में 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हर सही उत्तर के चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होगी।

छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होगी ऑनलाइन परीक्षा

राज्य स्तर पर प्रत्येक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को लैपटाॅप, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वालों को 5 हजार और 3 हजार रुपये, मेडल व प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। तृतीय से 10वं स्थान तक के विद्यार्थियों को भी जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

इच्छुक विद्यार्थी https://bcst-test.ucanassess.in/registration पर पंजीकरण कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी बीसीएसटी की वेबसाइट bcstpatna.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।