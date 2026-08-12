दो सर्वे रिपोर्ट में शराबबंदी पर जनता की मुहर, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर परिवार की बचत तक दिखा असर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में वर्ष 2016 से लागू शराबबंदी को लेकर कराए गए दो सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में लोगों ने इसके समर्थन में राय दी है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार सर्वे में शराब छोड़ने, स्वास्थ्य में सुधार, बचत बढ़ने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी जैसे प्रभाव सामने आए हैं।

10 लाख से अधिक लोगों के बीच हुआ पहला सर्वे

वर्ष 2023 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की पंचायती राज पीठ ने राज्यभर में शराबबंदी को लेकर सर्वे किया था।

इसमें 10 लाख 22 हजार से अधिक लोगों को शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार 92 प्रतिशत पुरुष और 99 प्रतिशत महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया। वहीं 96 प्रतिशत लोगों ने शराब पीना छोड़ने की बात कही।

दूसरे सर्वे में भी सामने आया समर्थन

बीते वर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), रांची ने भी शराबबंदी नीति का सर्वेक्षण किया। इसमें राज्य के सभी जिलों के एक लाख से अधिक परिवार शामिल हुए।

4,298 पंचायतों के 88 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों और शहरी क्षेत्रों के 664 वार्डों के करीब 11 हजार परिवारों से राय ली गई।

स्वास्थ्य और बचत में सुधार का दावा

सर्वे के अनुसार 86 प्रतिशत लोगों ने माना कि शराब छोड़ने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। 87.75 प्रतिशत लोगों ने बचत बढ़ने की बात कही।

विभाग के मुताबिक शराब पर खर्च होने वाली राशि अब कई परिवारों में भोजन, राशन, बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी जरूरतों पर खर्च हो रही है।

महिलाओं ने बताई सुरक्षा में बढ़ोतरी

शराबबंदी के सामाजिक प्रभाव को लेकर महिलाओं की राय भी सर्वे में सामने आई। 92 प्रतिशत लोगों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी की बात कही।

वहीं 93.11 प्रतिशत महिलाओं ने खुद को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस करने की बात कही। दूसरे सर्वे में भी महिलाओं के बीच शराबबंदी के प्रति समर्थन अधिक रहा।

90 प्रतिशत से अधिक लोग कार्रवाई से संतुष्ट

आइआइएम रांची के सर्वे में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने शराबबंदी के नियमों और कार्रवाई को लेकर संतुष्टि जताई।

इसमें 89.62 प्रतिशत महिलाओं और 85.56 प्रतिशत पुरुषों ने सहमति जताई। विभाग का कहना है कि दोनों सर्वेक्षणों में शराबबंदी को लेकर जनता की सकारात्मक राय सामने आई है।

10 साल में 5.23 करोड़ लीटर शराब जब्त

विभाग के अनुसार वर्ष 2016 से जुलाई 2026 तक राज्य में 5,23,65,537 लीटर शराब जब्त की गई। इस अवधि में 12,08,658 अभियोग दर्ज किए गए और 18,15,928 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। कार्रवाई के दौरान 1,76,752 वाहन भी जब्त किए गए।