राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार को कहा कि शराबबंदी कानून के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आगे भी पूरी सख्ती के साथ यह लागू रहेगा।

जदयू प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद उन्‍होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के सहयोग एवं सहमति से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कानून के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा बिहार में शराबबंदी प्रभावी रूप से लागू है और आगे भी पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगी।

उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का सर्वाधिक लाभ गरीब, मजदूर एवं बिहार की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को हुआ है।

संबंध‍ित कंपनी पर भी होगा मुकदमा

विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिहार में किसी भी कंपनी की शराब जब्त होने की स्थिति में संबंधित कंपनी के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

समाज कल्याण मंत्री डाॅ. श्वेता गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की प्राथमिकता है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

इस दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री के बयान पर पुलिस एसोसिएशन को आपत्‍त‍ि इधर मंत्री मदन सहनी द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला बयान देने पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने एतराज जताया है।एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि यह आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है।