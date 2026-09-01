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Bihar News: विधान मंडल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, परिषद को मिला नया सचिव तो विधानसभा में किसे मिली कमान?

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Radha Krishna
Updated: Tue, 01 Sep 2026 06:23 PM (IST)

बिहार विधान मंडल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। विधान परिषद को शिव गोपाल मिश्रा के रूप में नया सचिव ...और पढ़ें

बिहार विधानसभा

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HighLights

  1. विधान परिषद में शिव गोपाल मिश्रा ने संभाला सचिव का पदभार।

  2. संजय कुमार सिंह बने विधानसभा प्रभारी सचिव, पूनम सिन्हा के स्थान पर।

  3. दोनों सदनों में नए प्रशासनिक नेतृत्व से कामकाज में सुधार की उम्मीद।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान मंडल में सोमवार को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। विधान परिषद में नव-नियुक्त सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पदभार संभाल लिया, जबकि विधानसभा में संजय कुमार सिंह ने प्रभारी सचिव का दायित्व ग्रहण किया। दोनों अधिकारियों के पदभार संभालने के साथ विधान परिषद और विधानसभा के प्रशासनिक कामकाज में नई जिम्मेदारियों की शुरुआत हुई।

शिव गोपाल मिश्रा ने संभाला परिषद सचिव का दायित्व

विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शिव गोपाल मिश्रा को पुष्पगुच्छ देकर नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने विश्वास जताया कि मिश्रा के प्रशासनिक अनुभव और दक्षता से परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।

मिश्रा ने भी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले वह पश्चिमी चंपारण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।

न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उनके सामने परिषद के कामकाज को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी।

पूनम सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद संजय कुमार सिंह को मिली कमान

विधानसभा में संजय कुमार सिंह ने प्रभारी सचिव का पदभार संभाला। वह फिलहाल संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

प्रभारी सचिव के पद से पूनम सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने संजय कुमार सिंह को इस जिम्मेदारी के लिए अधिकृत किया है।

संजय कुमार सिंह का सभा सचिवालय से पुराना प्रशासनिक अनुभव रहा है। उन्होंने वर्ष 1993 में जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में सभा सचिवालय में योगदान दिया था। वर्तमान में वह सचिवालय के वरिष्ठतम पदाधिकारियों में शामिल हैं।

लंबे समय बाद विधानसभा को मिला प्रशासनिक नेतृत्व

विधानसभा पिछले कुछ महीनों से प्रभारी सचिव के भरोसे अपने कामकाज का निपटारा कर रही थी। ऐसे में संजय कुमार सिंह को नई जिम्मेदारी मिलना विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक कामकाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पदभार संभालने के बाद सभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने संजय कुमार सिंह को नए दायित्व के लिए बधाई दी। अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में नई प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ कामकाज को आगे बढ़ाने की तैयारी है।