बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिया इस्तीफा, अब JDU के खाते में जा सकती है सभापति की कुर्सी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के उपसभापति को सौंपा। उनके त्यागपत्र के साथ ही परिषद के सभापति पद के रिक्त होने की स्थिति बन गई है।

अब नए सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। त्यागपत्र के बाद बिहार विधान परिषद के अगले सभापति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। नए सभापति के चुनाव का रास्ता साफ अवधेश नारायण सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति और विधान परिषद से जुड़े रहे हैं। सभापति के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं में भूमिका निभाई।

उनके कार्यकाल के दौरान विधान परिषद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अब उनके पद छोड़ने के बाद परिषद में नए सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। उपसभापति संभालेंगे सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार सभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने की व्यवस्था उपसभापति के स्तर से की जाती है। ऐसे में नए सभापति के निर्वाचन तक परिषद के कामकाज को इसी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।