Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिया इस्तीफा, अब JDU के खाते में जा सकती है सभापति की कुर्सी

By Raman Shukla Edited By: Radha Krishna
Published: Mon, 28 Sep 2026 04:08 PM (IST)

बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिससे सभापति का पद ...और पढ़ें

उपसभापति रामबचन राय को त्यागपत्र सौंपते अवधेश नारायण सिंह I फोटो : विधान परिषद सचिवालय

उपसभापति रामबचन राय को त्यागपत्र सौंपते अवधेश नारायण सिंह I फोटो : विधान परिषद सचिवालय

HighLights

  1. अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद सभापति पद से इस्तीफा दिया।

  2. सभापति पद रिक्त होने से नए निर्वाचन का रास्ता साफ हुआ।

  3. जदयू के खाते में जा सकती है बिहार विधान परिषद सभापति की कुर्सी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के उपसभापति को सौंपा। उनके त्यागपत्र के साथ ही परिषद के सभापति पद के रिक्त होने की स्थिति बन गई है।

अब नए सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। त्यागपत्र के बाद बिहार विधान परिषद के अगले सभापति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है।

नए सभापति के चुनाव का रास्ता साफ

अवधेश नारायण सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति और विधान परिषद से जुड़े रहे हैं। सभापति के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं में भूमिका निभाई।

उनके कार्यकाल के दौरान विधान परिषद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अब उनके पद छोड़ने के बाद परिषद में नए सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।

उपसभापति संभालेंगे सदन की कार्यवाही

नियमों के अनुसार सभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने की व्यवस्था उपसभापति के स्तर से की जाती है। ऐसे में नए सभापति के निर्वाचन तक परिषद के कामकाज को इसी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

इस दौरान सदन की नियमित कार्यवाही और संसदीय प्रक्रिया जारी रहने की व्यवस्था रहेगी। नए सभापति के निर्वाचन के बाद परिषद को स्थायी रूप से नया अध्यक्षीय नेतृत्व मिल जाएगा।

इस्तीफे के बाद सियासी चर्चा तेज

अवधेश नारायण सिंह का त्यागपत्र मौजूदा राजनीतिक और संसदीय घटनाक्रम के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच नए सभापति के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

सत्ता पक्ष की ओर से नए सभापति के नाम पर जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तस्वीर निर्वाचन की प्रक्रिया और आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

किसे मिलेगी सभापति की जिम्मेदारी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार विधान परिषद की सभापति की कुर्सी किसके हिस्से जाएगी। नए सभापति के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेज हो सकती हैं।

फिलहाल अवधेश नारायण सिंह के त्यागपत्र के साथ ही नए सभापति के निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। परिषद में अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।

यह भी पढ़ें- अवधेश नारायण सिंह छोड़ सकते हैं बिहार विधान परिषद के सभापति की कुर्सी, JDU के इस नेता का नाम सबसे आगे