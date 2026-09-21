राहुल गांधी को CM सम्राट ने पढ़ाया मर्यादा का पाठ, इंदौर के कार्यक्रम को बताया 'झूठ की गूंज'

डिजिटल डेस्क, पटना। इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिमिक्री को लेकर बिहार में भी सियासत गरमा गई है।

कार्यक्रम के वीडियो को लेकर भाजपा और जदयू नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। कार्यक्रम के दौरान स्टैंडअप कॉमेडियन ने मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ।

सम्राट चौधरी बोले- संवाद का स्तर मर्यादित और गरिमापूर्ण होना चाहिए

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इंदौर के कार्यक्रम को ‘झूठ की गूंज’ करार दिया।

उन्होंने लिखा कि इंदौर में ‘झूठ की गूंज’ के मंच से राहुल गांधी ने एक बार फिर बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी की मां और संवेदनशील विषयों को राजनीतिक उपहास का विषय बनाना लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवाद का स्तर मर्यादित और गरिमापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से मुद्दों, विचारों और नीतियों पर स्वस्थ बहस करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत उपहास और कटुता का रूप देने से बचना चाहिए।

श्रवण कुमार बोले- लोकतंत्र में लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने मामले पर कहा कि लोकतंत्र में लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में हुए घटनाक्रम के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी।