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पटना में स्वतंत्रता दिवस पर नेताओं ने फहराया तिरंगा, देशभक्ति का दिखा जोश

By Digital Desk Edited By: vyas Chandra
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:09 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में देशभक्ति का माहौल रहा। पटना में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव सहित कई नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

अपने आवासीय परिसर में ध्‍वजारोहरण करते नीतीश कुमार।

अपने आवासीय परिसर में ध्‍वजारोहरण करते नीतीश कुमार।

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर बिहार में देशभक्ति का माहौल छाया रहा।

  2. पटना में नीतीश, लालू, चिराग ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज।

  3. नेताओं ने देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिया।

डिजिटल डेस्क, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को पूरा बिहार देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सरकारी कार्यालयों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और नेताओं के आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

पटना में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार से लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

नीतीश कुमार ने 7 सर्कुलर रोड पर फहराया तिरंगा

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, विधान परिषद के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।

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निशांत कुमार ने पहली बार आवासीय परिसर में किया ध्वजारोहण

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार अपने आवासीय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।

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लालू प्रसाद ने आवास पर फहराया तिरंगा

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी अपने आवासीय परिसर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया।

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तेज प्रताप यादव ने हार्डिंग रोड में किया ध्वजारोहण

लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना के 42, हार्डिंग रोड स्थित परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने तिरंगे को सलामी देते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

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चिराग पासवान ने कार्यालय परिसर में फहराया तिरंगा

केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

पटना में अलग-अलग स्थानों पर हुए इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का उत्साह नजर आया। नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की प्रगति और एकता के लिए योगदान देने का संदेश दिया।

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