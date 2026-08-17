कॉलेज-हॉस्टल की समस्या से हैं परेशान? बिहार सरकार ने शुरू किया ऐसा पोर्टल, नाम रहेगा गुप्त

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेडी वीमेंस कालेज में पोर्टल का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि अब छात्र-छात्राएं बेझिझक अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।

टोल फ्री नंबर 1100 पर भी दर्ज होगी शिकायत

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1100 जारी किया गया है। छात्र-छात्राएं इस नंबर पर फोन कर अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे, जो सीधे पोर्टल पर अपडेट होगी।

शिकायत करने वाले विद्यार्थी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पोर्टल की सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और इंटरनेट के माध्यम से इससे जुड़ा जा सकता है।

30 दिनों में होगा शिकायतों का निष्पादन

मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवाद दर्ज होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर उसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद आवेदक को लिखित सूचना भी दी जाएगी।

आगामी 25 अगस्त से राज्य के सभी कालेजों और छात्रावासों में इस अभियान की विधिवत शुरुआत होगी। ऑनलाइन के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

हर चौथे मंगलवार को लगेगा विद्यार्थी सहयोग शिविर

छात्रों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों में छात्र अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। सरकार का उद्देश्य शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी परेशानियों का त्वरित समाधान करना है।

10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई

राज्य की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है।

यहां मात्र 10 रुपये में इंजीनियरिंग और पांच रुपये में पालिटेक्निक की पढ़ाई होती है। उन्होंने कहा कि यदि सामान्य शिक्षा के लिए भी विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाना पड़े, तो यह चिंता का विषय है।

छात्राओं से संवाद में सामने आईं कई समस्याएं

जेडी वीमेंस कालेज की छात्राओं से हुए सीधे संवाद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है।

संवाद के दौरान शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं और सुझाव सामने आए, जिन पर छात्र सरकार से सीधा जवाब चाहते हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है।

संवाद और सहयोग से होगा राज्य का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। संवाद और सहयोग से ही राज्य का विकास संभव है।

उन्होंने कहा कि बिहार कई क्षेत्रों में अभी पीछे है, लेकिन उसे मुख्यधारा में आना होगा। जब तक बिहार जैसा राज्य समृद्ध नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सुहैल, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन, युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के सचिव कौशल किशोर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति उपेंद्र प्रसाद, जेडी वीमेंस कालेज की प्राचार्य प्रो. मीरा कुमारी सहित अन्य वरीय अधिकारी और छात्राएं उपस्थित रहीं।