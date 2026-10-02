बच्चों के लिए बिहार पुलिस की नई पहल, सभी 1338 थानों में खुला बाल सहायता डेस्क; ऐसे मिलेगी मदद

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी 1338 पुलिस थानों में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर शुक्रवार से बाल सहायता डेस्क (Child Help Desk) की सुविधा शुरू हो गई।

पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक 70 बाल सहायता डेस्क पटना जबकि 60 डेस्क गयाजी में बनाए गए हैं।

इसके अलावा रोहतास में 49, मुजफ्फरपुर में 48, मोतिहारी में 45, भागलपुर में 44, नालंदा में 43, मधुबनी में 42 और दरभंगा एवं भोजपुर में 40-40 बाल सहायता डेस्क बनाए गए हैं।

लड़क‍ियों की श‍िकायतों के ल‍िए मह‍िला पुल‍िसकर्मी

सभी थानों में बाल सहायता डेस्क पर अलग से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लड़कियों की शिकायतों के लिए महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं।

यहां बच्चों और उनके अभिभावकों की ओर से मिलने वाली शिकायतों और सहायता के अनुरोधों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों और कार्रवाई का उचित रिकार्ड भी रखा जाएगा। सभी जगह फ्लेक्स एवं साइन बोर्ड पर संबंधित पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी लिखे गए हैं, जिसे 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है।

इस पर अभिभावक या बच्चों के स्तर से काल करने पर तत्काल सहायता दी जाएगी। बाल सहायता डेस्क की नियमित निगरानी विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी डीएसपी और जिला स्तर के अन्य वरीय अधिकारी को करने का निर्देश दिया गया है।