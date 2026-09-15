बिहार में घर बैठे मिलेंगे जमीन के सभी रिकॉर्ड, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में जमीन से जुड़े राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अब घर बैठे ही राजस्व अभिलेखों (Land Records) की डिजिटल अटेस्टेड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन मिलने वाले इस जमीन रिकॉर्ड (Digital Attested Copy) का इस्तेमाल आप सभी प्रकार के सरकारी और गैर-सरकारी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

विभाग के अनुसार, बिहार में अब सभी जगह डिजिटल रिकॉर्ड्स की कॉपी ही इस्तेमाल होती है। सरकार ने भौतिक रुप से दस्तावेज प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। नागरिक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।