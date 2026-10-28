बिहार में 118 साल पुराने जमीन के दस्तावेज भी होंगे ऑनलाइन, घर बैठे देख सकेंगे खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में 118 साल पहले खरीदी और बेची गई जमीन के दस्तावेजों को भी जल्द ही घर बैठे देखा जा सकेगा।

इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग पुराने निबंधित दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम लगातार कर रहा है।

विभाग के अनुसार, वर्ष 1996 से 2005 तक के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। इस अवधि के कुल 68 लाख 51 हजार दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ बनाया गया है।

118 साल पहले खरीदी-बेची गई जमीन के दस्तावेज भी होंगे ऑनलाइन

इनमें से 66 लाख दस्तावेजों के पीडीएफ को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। आम लोग इनकी सच्ची प्रतिलिपि को आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

वहीं, 2006 से अब तक के सभी दस्तावेज भी कंप्यूटरीकृत निबंधन प्रणाली के तहत पोर्टल पर मौजूद हैं। अब जो भी नया निबंधन हो रहा है, उसका लिंक पक्षकार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। इससे वे तुरंत दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।