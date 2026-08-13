बिहार के जमीन मालिकों को राहत, सरकारी अधिग्रहण पर अब नए MVR से मिलेगा मुआवजा

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का भुगतान अब नए दर पर होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है।

इसमें कहा गया है कि उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने भूमि के बाजार मूल्य (एमवीआर) का निर्धारण नए सिरे से किया है। राज्य में यह 18 जून से लागू है।

इस तिथि के बाद अगर केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसका भुगतान नए दर पर किया जाएगा।

अधिग्रहण के माध्यम से ली गई जमीन का ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर का 1.6 गुणा और शहरी क्षेत्रों में दो गुणा भुगतान करना है।

मालूम हो कि पुराने एमवीआर के अनुसार भुगतान का विरोध हो रहा था। रैयत जमीन देने से मना कर रहे थे। इसके कारण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही थीं। एक समस्या जमीन किस्म के निर्धारण को लेकर भी हो रही थी।