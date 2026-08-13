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    बिहार के जमीन मालिकों को राहत, सरकारी अधिग्रहण पर अब नए MVR से मिलेगा मुआवजा

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:38 PM (IST)

    सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब नए बाजार मूल्य दर (एमवीआर) पर दिया जाएगा, जो 18 जून से प्रभावी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर क ...और पढ़ें

    बिहार में भूमि अधिग्रहण मुआवजा अब नए एमवीआर दरों पर (AI Generated Image)

    बिहार में भूमि अधिग्रहण मुआवजा अब नए एमवीआर दरों पर (AI Generated Image)

    HighLights

    1. सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन का मुआवजा नए दर पर।

    2. ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 गुना, शहरी में 2 गुना भुगतान।

    3. जमीन की किस्म का निर्धारण अब सात श्रेणियों में।

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का भुगतान अब नए दर पर होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है।

    इसमें कहा गया है कि उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने भूमि के बाजार मूल्य (एमवीआर) का निर्धारण नए सिरे से किया है। राज्य में यह 18 जून से लागू है।

    इस तिथि के बाद अगर केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसका भुगतान नए दर पर किया जाएगा।

    अधिग्रहण के माध्यम से ली गई जमीन का ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर का 1.6 गुणा और शहरी क्षेत्रों में दो गुणा भुगतान करना है।

    मालूम हो कि पुराने एमवीआर के अनुसार भुगतान का विरोध हो रहा था। रैयत जमीन देने से मना कर रहे थे। इसके कारण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही थीं। एक समस्या जमीन किस्म के निर्धारण को लेकर भी हो रही थी।

    पुराने खतियान के अनुसार भुगतान की व्यवस्था थी, जबकि जमीन के उपयोग की प्रकृति बदल गई है। इस संबंध में भी राजस्व विभाग ने निबंधन विभाग की अधिसूचना के अनुकरण का निर्देश दिया है।

    नए सिरे से जमीन के किस्म का निर्धारण सात श्रेणियों में किया गया है। ये हैं-व्यवसायिक, औद्योगिक, आवासीय, उच्च मार्ग तथा मुख्य सड़कों की दोनों तरफ की जमीन, सिंचित, असिंचित और अनुपजाऊ जमीन।