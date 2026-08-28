बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी! 1.5 लाख छात्राओं के खाते में जल्द आएंगे 50-50 हजार रुपये

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए जल्द बड़ी राहत की खबर आ सकती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत पात्र छात्राओं के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है।

वित्त विभाग से राशि को मंजूरी मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग अंतिम प्रक्रिया में जुट गया है। इस फैसले से राज्य की करीब डेढ़ लाख छात्राओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।

वित्त विभाग की मंजूरी के बाद बढ़ी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास करने वाली पात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार भी सरकार ने बड़ी संख्या में छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी शुरू कर दी है।

वित्त विभाग से आवश्यक राशि की स्वीकृति मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लाभार्थियों से जुड़े रिकॉर्ड और डाटा का सत्यापन किया जा चुका है। दिसंबर 2025 तक उपलब्ध डाटा को विभाग ने पूरी तरह जांचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

करीब 1.5 लाख छात्राओं को मिलेगा सीधा लाभ सरकारी तैयारी के मुताबिक राज्य के अलग-अलग विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण करीब डेढ़ लाख छात्राओं को योजना का लाभ मिल सकता है। पात्र छात्राओं के खाते में 50 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए भुगतान होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। छात्राओं को राशि के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंक खाते में सीधे पैसा पहुंचने से लाभार्थियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। 2200 छात्राओं का अधूरा डाटा बना अड़चन हालांकि, योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार करने के दौरान करीब 2200 छात्राओं का डाटा अधूरा पाया गया है। डाटा में कमी होने के कारण इन छात्राओं का भुगतान फिलहाल अटक गया है।

शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विश्वविद्यालयों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अधूरी जानकारी को पूरा करें। विभाग ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

डाटा अपडेट होते ही अटकी राशि भी होगी जारी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी पोर्टल पर जल्द अपलोड करने को कहा है। जिन छात्राओं का डाटा अधूरा है, उनकी जानकारी पूरी होने के बाद उनके नाम भी भुगतान सूची में शामिल किए जाएंगे।

इसके बाद पात्रता के अनुसार उनके खातों में भी प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि तकनीकी या डाटा संबंधी कमी के कारण कोई पात्र छात्रा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। अब सभी की नजर भुगतान शुरू होने की तारीख पर टिकी है।

पढ़ाई से लेकर करियर तक मिलेगी आर्थिक मदद 50 हजार रुपये की यह प्रोत्साहन राशि छात्राओं के लिए आर्थिक सहारा साबित हो सकती है। इसका उपयोग आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या अन्य जरूरी शैक्षणिक जरूरतों के लिए किया जा सकता है।