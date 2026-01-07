Language
    सोना-चांदी खरीदने के ल‍िए अब दि‍खाना होगा चेहरा; बिहार के आभूषण दुकानों में हिजाब-घूंघट में नो एंट्री

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:04 PM (IST)

    आभूषण दुकानों में लगाया गया नोटिस।

    ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। हिजाब या घूंघट में यदि आप गहने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। अब बिहार के क‍िसी भी जिले की ज्‍वेलरी शॉप से आप हिजाब या घूंघट में आभूषण की खरीदारी नहीं कर पाएंगे। 

    हिजाब ही नहीं, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर भी आप गहने नहीं खरीद पाएंगे। ऑल इंडिया ज्‍वेलर्स एंड गोल्‍ड फेडरेशन ने इस आशय का न‍िर्देश जारी किया है। 

    ऐसी व्‍यवस्‍था करने वाला पहला राज्‍य बिहार बन गया है। देश के कुछ अन्‍य राज्‍यों में भी इस तरह की व्‍यवस्‍था की गई है।

    कई ज्‍वेलरी की दुकानों में इस तरह का नोटिस च‍िपका दिया गया है। इनमें लिखा गया है क‍ि मास्‍क, हेलमेट, बुर्का, नकाब  पहनकर दुकान में आना मना है। 

    Notice

    अपनी सुरक्षा के साथ प्रशासन को सहयोग 

    ज्‍वेलरी फेडरेशन के प्रदेश अध्‍यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा क‍ि ज्‍वेलरी का कारोबार करने वाले जो भी लोग हैं चाहे वह किसी भी समुदाय के हों, उनके मेंबर होते हैं।

    यह निर्णय ज्‍वेलरी का व्‍यवसाय करने वालों की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। साथ ही प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं, ताक‍ि यदि कोई वारदात को अंजाम देता है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए। 

    हेलमेट, हिजाब, नकाब, मुरैठा से चेहरा ढंकने वाली चाहे मह‍िलाएं या पुरुष को अब दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 

    चेहरा छिपाकर वारदात को देते हैं अंजाम 

    राज्‍य में कई बार ऐसा हुआ है जब चेहरा छिपाकर ऐसे लोग दुकान में प्रवेश करते हैं और डाका डाल देते हैं। दुकानों में लगी सीसीटीवी में भी उनका चेहरा नहीं दिख पाता है जिससे प्रशासन को भी शिनाख्‍त में परेशानी होती है। 

    चूंक‍ि आज के समय में सोना-चांदी काफी कीमती हो गया है, इसलिए सुरक्षा तो जरूरी है। उन्‍होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के साथ प्रशासन को सहयोग के उद्देश्‍य से भी यह निर्णय लिया गया है।

    बताया गया कि यह नया नियम 8 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद चेहरा ढंककर खरीदार दुकानों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।   

     