बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा स्थायी बाजार, महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने की तैयारी
जीविका की सिलाई इकाइयों को अब स्थायी और लाभकारी बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सके।
HighLights
जीविका की सिलाई इकाइयों को अब स्थायी और लाभकारी बाजार मिलेगा।
महिला स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों को सुदृढ़ किया जाएगा।
'लखपति दीदी' कार्यशाला में बाजार उपलब्धता पर जोर दिया गया।
राज्य ब्यूरो, पटना। जीविका की सिलाई इकाइयों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और उद्यमों का मजबूत आधार तैयार हुआ है।
अब इन इकाइयों को स्थायी एवं लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने मंगलवार को इसका आश्वासन दिया।
वे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा आयोजित लाइवलीहुड बेस्ट प्रैक्टिसेज : लखपति दीदी विषय पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी।
ग्रांट थार्नटन के सहयोग से इसका आयोजन हुआ था। कार्यशाला का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उद्यमों को सुदृढ़ करना, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा महिला उद्यमियों को बेहतर बाजार के अवसरों से जोड़ते हुए उनकी उद्यमों को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना रहा।
उद्घाटन के बाद अनन्या ने कहा कि उद्यम स्थापित करना विकास-यात्रा का पहला पड़ाव है, लेकिन इन्हें लाभप्रद उद्यम की ओर ले जाना अगला महत्वपूर्ण कदम है।
मजबूत बाजार संपर्क ही महिला उद्यमों को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और लाभकारी व्यवसाय में बदल सकता है। कार्यशाला में ग्रांट थार्नटन भारत की ओर से भी तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋषु रवि और सीनियर पार्टनर एवं सेक्टर लीडर प्रो. वी. पद्मानंद ने प्रस्तुति दी।