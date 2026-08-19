बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा स्थायी बाजार, महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना। जीविका की सिलाई इकाइयों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और उद्यमों का मजबूत आधार तैयार हुआ है।

अब इन इकाइयों को स्थायी एवं लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने मंगलवार को इसका आश्वासन दिया।

वे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा आयोजित लाइवलीहुड बेस्ट प्रैक्टिसेज : लखपति दीदी विषय पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी।

ग्रांट थार्नटन के सहयोग से इसका आयोजन हुआ था। कार्यशाला का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उद्यमों को सुदृढ़ करना, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा महिला उद्यमियों को बेहतर बाजार के अवसरों से जोड़ते हुए उनकी उद्यमों को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना रहा।