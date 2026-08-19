बिहार के सभी राजकीय आईटीआई में लगेंगे सोलर पैनल, PPP मोड में बनेंगे महिला हॉस्टल

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सोलर पैनल लगेंगे। सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है।

सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य सभी आईटीआई में बिजली की निर्भरता और ऊर्जा खर्च को कम करना है। सौर ऊर्जा के उपयोग से संस्थानों के परिसर में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबे समय में संस्थानों के संचालन खर्च को भी कम किया जा सकेगा।

मंगलवार को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। सभी नोडल आईटीआई में नेशनल एप्रेंटिशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएएस) को तेजी से लागू कराने पर जोर दिया गया। साथ ही आईटीआई के पूर्व छात्रों को संस्थानों से जोड़ने के लिए एल्युमिनाइ एसोसिएशन गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव कौशल किशोर एवं निदेशक रंजीत कुमार मौजूद थे।