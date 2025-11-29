राज्य ब्यूरो, पटना। सिवान में 2001 में बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन (Ex MP Shahabuddin) के पैतृक आवास पर छापेमारी कर सुर्खियां बटोरने वाले तेज-तर्रार भारतीय पुल‍िस सेवा (IPS) के अधिकारी बच्चू सिंह मीणा पुलिस सेवा से रिटायर हो गए। वह वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रेल के पद पर तैनात थे। राजधानी के मिथिलेश स्टेडियम स्‍थ‍ितत बीसैप-5 परिसर में पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें सेवानिवृत्ति पर औपचारिक विदाई दी गई। वह डीजी या एडीजी रैंक में इस साल रिटायर होने वाले तीसरे पुलिस अधिकारी हैं। इसके पहले बिहार के डीजीपी रह चुके आरएस भट्टी 30 सितंबर जबकि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी रहे एके अंबेडकर 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

2001 में की थी रेड बच्चू सिंह मीणा 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। वह 2001 में सिवान के एसपी के रूप में तैनात थे। उस समय सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। मीणा ने शहाबुद्दीन के सिवान मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर गांव प्रतापपुर में छापेमारी की थी जिस दौरान मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी समेत 12 लोग मारे गए थे। इस दौरान पुलिस ने शहाबुद्दीन के गांव से एके-47 सहित हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया।