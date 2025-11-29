Language
    Bihar: इस IPS अधिकारी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में भरी थी हुंकार, ADG बच्‍चू सिंह मीणा का खाकी में आखिरी द‍िन

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    बिहार कैडर के IPS अधिकारी बच्चू सिंह मीणा का वर्दी में शन‍िवार को आ‍ख‍िरी दिन रहा। 1996 बैच के IPS अधिकारी मीणा अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सीवान में SP रहते हुए शहाबुद्दीन के अपराध साम्राज्य को चुनौती दी थी और कई अपराधियों को गिरफ्तार किया था। वे ADG के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।  

    सेवानिवृत्‍त हुए वरीय आइपीएस अधिकारी बच्‍चू सिंंह मीणा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। सिवान में 2001 में बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन (Ex MP Shahabuddin) के पैतृक आवास पर छापेमारी कर सुर्खियां बटोरने वाले तेज-तर्रार भारतीय पुल‍िस सेवा (IPS) के अधिकारी बच्चू सिंह मीणा पुलिस सेवा से रिटायर हो गए।

    वह वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रेल के पद पर तैनात थे। राजधानी के मिथिलेश स्टेडियम स्‍थ‍ितत बीसैप-5 परिसर में पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें सेवानिवृत्ति पर औपचारिक विदाई दी गई।

    वह डीजी या एडीजी रैंक में इस साल रिटायर होने वाले तीसरे पुलिस अधिकारी हैं। इसके पहले बिहार के डीजीपी रह चुके आरएस भट्टी 30 सितंबर जबकि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी रहे एके अंबेडकर 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

    2001 में की थी रेड 

    बच्चू सिंह मीणा 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। वह 2001 में सिवान के एसपी के रूप में तैनात थे। उस समय सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी।

    मीणा ने शहाबुद्दीन के सिवान मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर गांव प्रतापपुर में छापेमारी की थी जिस दौरान मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी समेत 12 लोग मारे गए थे। इस दौरान पुलिस ने शहाबुद्दीन के गांव से एके-47 सहित हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। 

    ऑपरेशन प्रतापपुर को उन्‍होंने खुद लीड क‍िया था। इसमें शहाबुद्दीन के 11 समर्थक मारे गए थे, जबक‍ि बिहार पुलिस के हवलदार बासुकीनाथ पांडेय शहीद हो गए थे।  

    बताया जाता है कि पुलिस टीम के पहुंचते ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई थी। तब एसटीएफ के साथ पहुंची पुलिस ने मुस्‍तैदी से मोर्चा संभाला था। 

    बच्‍चू सिंह मीणा राजस्‍थान के मूल निवासी थे। करीब छह सालों तक पुलिस मुख्यालय में आइजी/एडीजी सुरक्षा के पद पर भी तैनात रहे। केंद्रीय विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विशेष सुरक्षा गार्ड (एसएसजी) की मजबूती में उनका हाथ रहा।