बिहार में 6 IAS अफसरों का ट्रांसफर, बेगूसराय और सिवान के पूर्व DM को भी मिली नई पोस्टिंग; देखें पूरी लिस्ट

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। बिहार सरकार ने एक बार फिर सीनियर आईएएस ऑफ‍िसरों का तबादला किया है। सामान्‍य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अध‍िसूचना जारी की है।

कुल 6 आईएएस को नई जिम्‍मेदारी दी गई है। इसके तहत नवादा एवं कैमूर की उप विकास आयुक्‍त को भी बदल दिया गया है।

पशुपालन विभाग के निदेशक 2011 बैच के IAS अधिकारी उज्‍ज्‍वल कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है।

श्रीकांत शास्‍त्री बने पशुपालन निदेशक

वहीं पदस्‍थापन की प्रतीक्षा कर रहे 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीकांत शास्‍त्री को पशुपालन निदेशक की जिम्‍मेदारी दी गई है। इससे पूर्व वे बेगूसराय डीएम के पद पर थे। वहां से पिछले सप्‍ताह की उनका तबादला किया गया था।