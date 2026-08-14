अब बिहार में ही होगी अस्पतालों की गुणवत्ता जांच, 51 स्वास्थ्यकर्मी बने इंटरनल असेसर; सुधार का मिलेगा सुझाव
बिहार में अब अस्पतालों की गुणवत्ता जांच के लिए बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम होगी। राज्य के 51 स्वास्थ्यकर्मियों को इंटरनल असेसर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो एनक्वास प्रमाणन की तैयारी में मदद करेंगे और स्थानीय स्तर पर सुधार के सुझाव देंगे।
HighLights
51 स्वास्थ्यकर्मी इंटरनल असेसर के रूप में प्रशिक्षित हुए।
अस्पतालों की गुणवत्ता जांच अब राज्य में ही होगी।
एनक्वास प्रमाणन की तैयारी में मिलेगी बड़ी मदद।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता जांच के लिए अब राज्य को बाहर से विशेषज्ञों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। राज्य में ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का आकलन कर सकेंगे।
इसके लिए 51 स्वास्थ्यकर्मियों को इंटरनल असेसर कम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
एनक्वास प्रमाणन की तैयारी में मिलेगी मदद
तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को पूरा हो गया। यह प्रशिक्षण 12 से 14 अगस्त तक शेखपुरा स्थित राजकीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में आयोजित किया गया।
राज्य स्वास्थ्य समिति ने वर्ष 2026-27 में अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को एनक्वास प्रमाणन के लिए तैयार करने और प्रशिक्षित असेसर की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया।
मरीज की नजर से भी परखी जाएगी अस्पताल की गुणवत्ता
प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को बताया गया कि केवल भवन, उपकरण और सुविधाओं की उपलब्धता से अस्पताल की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती।
यह देखना भी जरूरी है कि मरीजों को इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। असेसर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं का व्यावहारिक आकलन करेंगे।
दवा, जांच और साफ-सफाई की व्यवस्था पर रहेगा जोर
असेसर दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं, मरीजों के अधिकार, साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था की जांच करेंगे।
मरीजों को समय पर दवा और उपचार मिल रहा है या नहीं, यह भी देखा जाएगा। अस्पताल कर्मियों के व्यवहार और मरीजों की संतुष्टि को भी गुणवत्ता आकलन में शामिल किया जाएगा।
छोटी कमियों को भी दर्ज कर सुधार के दिए जाएंगे सुझाव
इंटरनल असेसर अस्पताल में रिकार्ड और दस्तावेजों के रखरखाव, दवाओं व जरूरी सामान के स्टाक और सप्लाई व्यवस्था की भी जांच करेंगे। संक्रमण से बचाव के इंतजामों का भी आकलन किया जाएगा।
किसी व्यवस्था में छोटी कमी मिलने पर उसे दर्ज कर संबंधित अस्पताल को सुधार के लिए सुझाव दिया जाएगा।
लगातार गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया होगी मजबूत
इंटरनल असेसर की व्यवस्था से अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया को लगातार मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कमियों की पहचान स्थानीय स्तर पर होने से उनके समाधान की दिशा में तेजी से काम किया जा सकेगा। इससे स्वास्थ्य संस्थानों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।
अलग-अलग जिलों से 51 स्वास्थ्यकर्मी हुए प्रशिक्षित
प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों से डीपीएम, बीसीएम, बीएचएम, सीएचओ, हेल्थ मैनेजर, डेंटल सर्जन, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ शामिल हुए।
पटना से पीएमसीएच और राज्य स्वास्थ्य समिति से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों ने भी प्रशिक्षण लिया। कुल 51 प्रतिभागियों को इंटरनल असेसर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
राज्य में ही उपलब्ध होंगे प्रशिक्षित असेसर
नए प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों से अस्पतालों की गुणवत्ता का नियमित आकलन करने के लिए राज्य में ही मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
इससे बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम होगी और अस्पतालों की कमियों की पहचान व सुधार की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर गति मिल सकेगी।