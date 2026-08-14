अब बिहार में ही होगी अस्पतालों की गुणवत्ता जांच, 51 स्वास्थ्यकर्मी बने इंटरनल असेसर; सुधार का मिलेगा सुझाव

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता जांच के लिए अब राज्य को बाहर से विशेषज्ञों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। राज्य में ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का आकलन कर सकेंगे।

इसके लिए 51 स्वास्थ्यकर्मियों को इंटरनल असेसर कम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

एनक्वास प्रमाणन की तैयारी में मिलेगी मदद

तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को पूरा हो गया। यह प्रशिक्षण 12 से 14 अगस्त तक शेखपुरा स्थित राजकीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में आयोजित किया गया।

राज्य स्वास्थ्य समिति ने वर्ष 2026-27 में अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को एनक्वास प्रमाणन के लिए तैयार करने और प्रशिक्षित असेसर की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया।

मरीज की नजर से भी परखी जाएगी अस्पताल की गुणवत्ता

प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को बताया गया कि केवल भवन, उपकरण और सुविधाओं की उपलब्धता से अस्पताल की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती।

यह देखना भी जरूरी है कि मरीजों को इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। असेसर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं का व्यावहारिक आकलन करेंगे।

दवा, जांच और साफ-सफाई की व्यवस्था पर रहेगा जोर

असेसर दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं, मरीजों के अधिकार, साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था की जांच करेंगे।

मरीजों को समय पर दवा और उपचार मिल रहा है या नहीं, यह भी देखा जाएगा। अस्पताल कर्मियों के व्यवहार और मरीजों की संतुष्टि को भी गुणवत्ता आकलन में शामिल किया जाएगा।

छोटी कमियों को भी दर्ज कर सुधार के दिए जाएंगे सुझाव

इंटरनल असेसर अस्पताल में रिकार्ड और दस्तावेजों के रखरखाव, दवाओं व जरूरी सामान के स्टाक और सप्लाई व्यवस्था की भी जांच करेंगे। संक्रमण से बचाव के इंतजामों का भी आकलन किया जाएगा।