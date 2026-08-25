चिराग पासवान के हाथों बिहार को बड़ा सम्मान, PMFME में सर्वाधिक स्वीकृतियों पर बना 'बेस्ट स्टेट'

राज्य ब्यूरो, पटना। नई दिल्ली में आयोजित पीएमएफएमई कॉन्क्लेव में बिहार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत सर्वाधिक संख्या में स्वीकृतियां मिलने पर ‘बेस्ट स्टेट’ के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को प्रदान किया सम्मान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने उद्योग विभाग, बिहार सरकार के एमएसएमई एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक अमन समीर को यह सम्मान प्रदान किया। सम्मान को राज्य में छोटे उद्यमियों को संस्थागत सहयोग और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के प्रयासों की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। छोटे खाद्य उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि PMFME योजना का उद्देश्य छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना है। बिहार का सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ‘बेस्ट स्टेट’ बनना राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया उद्यमियों की मेहनत का सम्मान बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्षमता और मेहनत का प्रमाण है।