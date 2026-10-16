Bihar Holiday Calendar 2027: बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अगले साल मिलेंगी 38 छुट्टियां, कब-कब बंद रहेंगे दफ्तर

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Government Holidays 2027: बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2027 के अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सामान्य अवकाश, ऐच्छिक छुट्टियों और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित छुट्टियों की अलग-अलग सूची बनाई गई है। कर्मचारियों को ऐच्छिक अवकाश की सूची में से नियमों के मुताबिक अधिकतम 3 छुट्टियां चुनने का विकल्प मिलेगा।

2027 में छुट्टियों का क्या है पूरा हिसाब? बिहार सरकार ने साल 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों और संबंधित अदालतों में सामान्य अवकाश की सूची तय की है। जारी विवरण के मुताबिक, सामान्य अवकाश की संख्या 12 रखी गई है। इसके अलावा ऐच्छिक और प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची भी जारी हुई है।

कर्मचारी अपनी जरूरत और त्योहारों के हिसाब से ऐच्छिक अवकाश चुन सकते हैं। हालांकि, इन छुट्टियों का लाभ लेने के लिए निर्धारित सरकारी नियमों का पालन करना होगा। इसलिए कर्मचारियों के लिए कैलेंडर में तारीखों के साथ अवकाश की श्रेणी देखना भी जरूरी होगा।

जनवरी से जून तक कब-कब रहेगी छुट्टी? सरकारी कैलेंडर में साल के शुरुआती छह महीनों में कई महत्वपूर्ण पर्व और जयंती शामिल हैं। सामान्य अवकाश की सूची में 15 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 24 जनवरी को शब-ए-बरात, 11 फरवरी को वसंत पंचमी और 20 फरवरी को संत रविदास जयंती शामिल हैं।

इसके बाद 6 मार्च को महाशिवरात्रि, 14 अप्रैल को सम्राट अशोक अष्टमी, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती, 14 मई को जानकी नवमी और 18 जून को कबीर जयंती की तारीख दी गई है। कर्मचारियों को सलाह है कि छुट्टी की योजना बनाने से पहले संबंधित आधिकारिक सूची से तारीखों का मिलान कर लें।

ऐच्छिक अवकाश में त्योहारों के कई विकल्प ऐच्छिक और प्रतिबंधित अवकाश की सूची में मकर संक्रांति, कर्पूरी जयंती, ईद, होलिकादहन, बकरीद, मुहर्रम और रक्षा बंधन जैसे अवसर शामिल हैं। इसके अलावा हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा और जीवितपुत्रिका व्रत के लिए भी तारीखें दी गई हैं।

साल के आखिरी महीनों में दुर्गा पूजा से जुड़े कुछ अवसर, छठ पूजा के खरना, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जयंती और क्रिसमस ईव भी सूची में शामिल हैं। कर्मचारी अपनी पसंद के मुताबिक अधिकतम तीन ऐच्छिक छुट्टियां चुन सकेंगे। इनका इस्तेमाल संबंधित नियमों और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। दुर्गा पूजा और छठ के समय इन तारीखों पर रखें नजर बिहार में दुर्गा पूजा और छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और परिवारों के साथ त्योहार मनाने की योजना बनाते हैं। ऐसे में अवकाश कैलेंडर की तारीखें पहले से जानना कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकता है।

जारी सूची में दुर्गा पूजा के कलश स्थापन के लिए 1 अक्टूबर और दुर्गा पूजा एकादशी के लिए 10 अक्टूबर की तारीख दी गई है। छठ पूजा के खरना के लिए 3 नवंबर का उल्लेख है। हालांकि, किसी तारीख पर कार्यालय बंद रहेगा या नहीं, यह तय करने के लिए उस दिन की छुट्टी की श्रेणी और आधिकारिक आदेश जरूर देखें। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी छुट्टियां तय सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत भी 2027 के लिए 24 छुट्टियां निर्धारित की हैं। इनका संबंध बैंकों और अन्य संबंधित वित्तीय संस्थानों के कामकाज से हो सकता है। इन छुट्टियों को सरकारी कार्यालयों के सामान्य अवकाश से अलग समझना जरूरी है।

इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2027 को वित्तीय वर्ष के सालाना हिसाब-किताब से जुड़े कार्यों के लिए अवकाश का भी उल्लेख किया गया है। बैंकिंग या वित्तीय काम की योजना बना रहे लोगों को संबंधित बैंक और विभाग की अधिसूचना देखनी चाहिए।

छुट्टी लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे सामान्य अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टियों को एक ही श्रेणी न मानें। तीनों की उपयोगिता और लागू होने वाले नियम अलग हो सकते हैं।

ऐच्छिक छुट्टी लेने से पहले अपने विभाग के नियमों की जानकारी लें। साथ ही, अंतिम रूप से छुट्टी की तारीख तय करने से पहले बिहार सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से कैलेंडर का मिलान करें, ताकि किसी तारीख या अवकाश की श्रेणी को लेकर भ्रम न रहे।