बिहार के कॉलेजों में अब ग्रीन एनर्जी की पढ़ाई, EV-सोलर और बैटरी टेक में मिलेंगे रोजगार के बड़े मौके

दीनानाथ साहनी, पटना। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बिहार में उच्च शिक्षा का परिदृश्य एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

पारंपरिक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स के बीच अब ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी , रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी साइंसेज जैसे पाठ्यक्रम छात्रों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।

इसे देखते हुए बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में अब ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) पाठ्यक्रमों को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।

नए पाठ्यक्रमों को उद्योग जगत में रोजगार की बढ़ती मांग को देखते हुए आइआइटी एवं एनआइटी के विशेषज्ञों की मदद से पूरी तरह डिजाइन किया गया है। इन पाठ्यक्रमों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

विभाग ने यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए ग्रीन एनर्जी पाठ्यक्रमों को लागू कराने हेतु आवश्यक तैयारी करने संबंधी निर्देश दिया है। ग्रीन एनर्जी पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों में अलग से विभाग भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पाठ्यक्रम में स्नातक एवं मास्टर डिग्री का प्रविधान किया गया है, जिसमें ऊर्जा के प्रबंधन, कार्बन ट्रेडिंग और सस्टेनेबल बिजनेस माडल से जुड़े पाठ्यक्रम होंगे। इन पाठ्यक्रमों पर फोकस प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी), सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी), पवन ऊर्जा प्रबंधन (विंड एनर्जी मैनेजमेंट), ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी , इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी, कार्बन एकाउंटिंग एंड आडिटिंग, ग्रीन कारपोरेट वर्ल्ड, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड बैटरी मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है।