दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री निशांत, बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने शनिवार काे दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर भेंट की।

निशांत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। इस अवसर पर दोनों के बीच बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेशवासियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।