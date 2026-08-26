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'पहले दिन बोले थे समझने दीजिए, अब खेला शुरू': ट्रोलिंग से तारीफों तक, निशांत ने 4 महीने में ऐसे बदली अपनी इमेज

By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:42 AM (IST)

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जिन्हें शुरुआत में ट्रोल किया गया था, ने चार महीनों में अपनी छवि पूरी तरह बदल दी है। वे अब अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर और मरीजों से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए सराहे जा रहे हैं।

निशांत कुमार

निशांत कुमार

HighLights

  1. शुरुआत में निशांत कुमार को उनके पहनावे और बयान पर ट्रोल किया गया।

  2. चार महीनों में उन्होंने अपनी कार्यशैली से छवि पूरी तरह बदल दी।

  3. रात में अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परख रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में जब बदलाव आया और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तब हर कोई यही सोच रहा था कि उनके परिवार का कोई भी शख्स सत्ता के गलियारों में नजर नहीं आएगा। वजह साफ थी- नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के सख्त खिलाफ रहे। लेकिन सियासी समीकरण बदले और मई के महीने में जब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब निशांत कुमार ने बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली।

शुरुआत में निशांत कुमार को लेकर लोगों की राय बहुत सख्त थी। सोशल मीडिया पर उनके ढीले-ढाले कपड़ों से लेकर उनके बोलने की झिझक तक का मजाक उड़ाया गया।  पदभार ग्रहण करने के पहले दिन जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता है, थोड़ा वक्त दीजिए, सब समझने दीजिए।" जिसके बाद उन्हें इस बयान पर भी जमकर ट्रोल किया गया।

लेकिन महज चार महीनों के भीतर कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिस निशांत कुमार की योग्यता पर सवाल उठ रहे थे, आज वही पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।

रात के अंधेरे में औचक मुआयना

निशांत कुमार अचानक आधी रात को सीतामढ़ी के सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं और बिना किसी तामझाम के व्यवस्थाएं परखने लगते हैं। पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों के वार्डों में घूम-घूमकर वे आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। अस्पतालों में दवा मिल रही है या नहीं, डॉक्टर मौजूद हैं या गायब, मरीज किस तकलीफ में हैं वे सीधे जनता से यह सवाल पूछ रहे हैं।

अब सोशल मीडिया का मिजाज भी निशांत कुमार को लेकर पूरी तरह बदल गया है। जो लोग कल तक उनके पहनावे और अंदाज पर तंज कस रहे थे, आज उनके काम करने के तरीके के कायल हैं।

रंजन सिंह ने एक्स पर लिखा भारत के स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे बोलने आता है क्या सोच पाएगा ऐसा। इतना दिन से चुपचाप था एक एक चीज की जानकारी ले रहा था।

nishant

पहले दिन निशांत कुमार ने बोल दिया था मुझे नहीं पता है मुझे अभी सब समझने दीजिए अब बहुत कुछ समझ गया अब खेला शुरू हो गया है 

वहीं अंकित शर्मा ने लिखा शुरुआत में मेरी तरह कई लोगों के मन में निशांत कुमार को लेकर एक नकारात्मक छवि थी।  हालांकि अपने निरंतर प्रयासों और कार्यों से उन्होंने सभी की इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है।  

ankit

आज वे बिहार के उन गिने-चुने नेताओं में शामिल हैं, जो जमीनी स्तर पर जाकर जनता के लिए वास्तविक और निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं।

बलियान नाम के एक यूजर ने लिखा इसलिए कभी भी किताब के प्रथम पेज देखने भर से पूरी किताब पढ़ ली ऐसा नहीं कहा करते।

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आप निशांत कुमार की बॉडी लैंग्वेज की चाहे जितनी आलोचना करे, परंतु उनके बातें लॉजिकल और कॉन्फिडेंस है।

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