'पहले दिन बोले थे समझने दीजिए, अब खेला शुरू': ट्रोलिंग से तारीफों तक, निशांत ने 4 महीने में ऐसे बदली अपनी इमेज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में जब बदलाव आया और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तब हर कोई यही सोच रहा था कि उनके परिवार का कोई भी शख्स सत्ता के गलियारों में नजर नहीं आएगा। वजह साफ थी- नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के सख्त खिलाफ रहे। लेकिन सियासी समीकरण बदले और मई के महीने में जब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब निशांत कुमार ने बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली।

शुरुआत में निशांत कुमार को लेकर लोगों की राय बहुत सख्त थी। सोशल मीडिया पर उनके ढीले-ढाले कपड़ों से लेकर उनके बोलने की झिझक तक का मजाक उड़ाया गया। पदभार ग्रहण करने के पहले दिन जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता है, थोड़ा वक्त दीजिए, सब समझने दीजिए।" जिसके बाद उन्हें इस बयान पर भी जमकर ट्रोल किया गया।

लेकिन महज चार महीनों के भीतर कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिस निशांत कुमार की योग्यता पर सवाल उठ रहे थे, आज वही पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रात के अंधेरे में औचक मुआयना निशांत कुमार अचानक आधी रात को सीतामढ़ी के सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं और बिना किसी तामझाम के व्यवस्थाएं परखने लगते हैं। पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों के वार्डों में घूम-घूमकर वे आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। अस्पतालों में दवा मिल रही है या नहीं, डॉक्टर मौजूद हैं या गायब, मरीज किस तकलीफ में हैं वे सीधे जनता से यह सवाल पूछ रहे हैं।