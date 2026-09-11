डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बिना जरूरत मेडिकल कॉलेज रेफर करने पर कार्रवाई हो सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने रेफरल पॉलिसी को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार का मकसद रेफरल रोकना नहीं, बल्कि अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाना है।

स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वैशाली दौरे के दौरान उन्होंने हाजीपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान मरीजों के रेफरल से जुड़े रिकार्ड की जांच की गई। मंत्री को कुछ मामलों में रेफरल के कारण और रिकार्ड के रख-रखाव में कमियां मिलीं। उन्‍होंने इस बाबत एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया है।

जिला अस्पताल में इलाज संभव तो क्यों होगा रेफर?

निशांत कुमार ने कहा कि अगर किसी मरीज का इलाज जिला अस्पताल में ही संभव है, तो उसे बिना जरूरत मेडिकल कॉलेज रेफर करना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में मरीज और उसके परिवार को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है।

मसलन, जिला अस्पताल में ही जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी मरीज को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया तो परिवार को अतिरिक्त यात्रा, समय और खर्च का सामना करना पड़ता है। खासकर गंभीर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए ऐसी स्थिति और मुश्किल पैदा कर सकती है।

जरूरत पड़ने पर रेफर करना भी जरूरी स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि हर रेफरल को गलत नहीं माना जाएगा। यदि किसी मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है या जिला अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे समय पर बड़े अस्पताल में रेफर करना जरूरी है।

यानी नई व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि जिस मरीज का इलाज जहां संभव है, उसका इलाज वहीं हो और जिसे उच्च स्तर के उपचार की जरूरत है, उसे बिना देरी के उचित अस्पताल भेजा जाए। हाजीपुर सदर अस्पताल में रिकार्ड से मिली गड़बड़ी वैशाली दौरे के दौरान हाजीपुर सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में मंत्री ने मरीजों के रेफरल से संबंधित रजिस्टर और रिकार्ड देखे। इस दौरान कुछ मामलों में रेफरल के कारण दर्ज करने और रिकार्ड के रख-रखाव में कमियां सामने आईं।