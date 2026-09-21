10,472 आरोग्य मंदिरों का असर, अगस्त में 44.71 लाख लोगों ने लिया ओपीडी परामर्श; रोहतास-मुजफ्फरपुर बने रोल मॉडल

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य स्वास्थ्य समिति का दावा है कि सुदूर अंचलों में भी अब स्वास्थ्य सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं।

इसका प्रमाण अगस्त में ही 44.71 लाख से अधिक लोगों का ओपीडी परामर्श लेना है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर प्रति एक हजार की जनसंख्या पर हर महीने 60 मरीजों की ओपीडी का लक्ष्य है।

बहरहाल इस मानक पर रोहतास और मुजफ्फरपुर जिला राज्य के लिए रोल माडल बनकर उभरे हैं। उन दोनों जिलों में 89-89% केंद्रों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया।

एएएम माॅडल से प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ होने का दावा

बिहार में संचालित 10472 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (ANM) को केवल उपचार केंद्र नहीं, बल्कि संपूर्ण वेलनेस हब के तौर पर विकसित किया गया है।

इससे ग्रामीणों को छोटी-मोटी बीमारियों और प्रारंभिक पैथोलाजी जांच के लिए शहर पर निर्भरता नहीं रही। मुजफ्फरपुर जिला में स्वास्थ्य उपकेंद्र पर अगस्त में 2.66 लाख से अधिक मरीज ओपीडी पहुंचे।

खगड़िया में 88%, लखीसराय में 83% और शेखपुरा में 78% केंद्रों ने ओपीडी मानक को पूरा किया। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सुपौल 70% और वैशाली 69% की उपलब्धि के साथ पूरे राज्य में अग्रणी रहे।



दवा उपलब्धता 86% तक : ग्रामीणों की जेब पर पड़ने वाले दवा खर्च को शून्य करने के लिए अनिवार्य औषधि सूची (ईडीएल) बनाई गई है।