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Bihar New District: बिहार को 25 साल से नए जिले का इंतजार, जानें किन जगहों की उठी मांग और आखिरी जिला कौन सा बना

By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:24 AM (IST)

Bihar New District News: 25 साल से नए जिले का इंतजार, जानें किन जगहों की उठी मांग और आखिरी जिला कौन सा बना

बिहार का नया जिला

बिहार का नया जिला

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डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार में पिछले ढाई दशक के कोई भी नया जिला नहीं बना है। राज्य का 38वां और आखिरी नया जिला अरवल 20 अगस्त 2001 को अस्तित्व में आया था। उस समय प्रदेश में राजद यानी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार कार्यरत थी। तब प्रशासनिक सहूलियत बढ़ाने और उस दौर में क्षेत्र में नक्सलवाद पर लगाने का उद्देश्य से अरवल को जहानाबाद से काटकर अलग पहचान दी गई थी। तब मगध प्रमंडल के अंतर्गत शामिल किए गए इस प्रशासनिक क्षेत्र के गठन के साथ ही बिहार के कुल जिलों की संख्या बढ़कर 38(Bihar District List) हो गई थी।

हालांकि इसके बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीब दो दशकों का लंबा कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन इस दौरान बिहार को एक भी नया जिला नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि नए जिले बनाने की मांग ठंडे बस्ते में है; बल्कि जनसुविधा और क्षेत्रीय विकास के आधार पर लगातार नए राजस्व जिले बनाने की आवाज उठती रही है।

इन प्रमुख क्षेत्रों से उठ रही है जिला बनाने की मांग

वर्तमान में राज्य के तीन प्रमुख इलाके प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से पूर्ण जिले का दर्जा पाने की बाट जोह रहे हैं।

बगहा (पश्चिमी चंपारण): भौगोलिक फैलाव और दूरी के कारण यहां के निवासी इसे पूर्ण राजस्व जिला घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

बाढ़ (पटना):  पटना जिले के इस महत्वपूर्ण अनुमंडल को अलग प्रशासनिक इकाई में बदलने की मांग बार-बार उठाई जाती है।

नवगछिया (भागलपुर): भागलपुर प्रमंडल का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र भी पूर्ण जिले की दौड़ में शामिल है।

बगहा, बाढ़ और नवगछिया को 'पुलिस जिला' का दर्जा

ध्यान देने योग्य बात है कि बगहा, बाढ़ और नवगछिया को वर्तमान में 'पुलिस जिला' का दर्जा प्राप्त है, जिससे कानून-व्यवस्था की देखरेख तो होती है। हालांकि, राजस्व, भूमि संबंधी कार्यों और सामान्य प्रशासनिक नागरिक सुविधाओं के लिए स्थानीय निवासियों को अब भी अपने पुराने जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही कारण है कि स्थानीय जनता इन्हें पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग लगातार दोहरा रही है।