Bihar New District: बिहार को 25 साल से नए जिले का इंतजार, जानें किन जगहों की उठी मांग और आखिरी जिला कौन सा बना

डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार में पिछले ढाई दशक के कोई भी नया जिला नहीं बना है। राज्य का 38वां और आखिरी नया जिला अरवल 20 अगस्त 2001 को अस्तित्व में आया था। उस समय प्रदेश में राजद यानी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार कार्यरत थी। तब प्रशासनिक सहूलियत बढ़ाने और उस दौर में क्षेत्र में नक्सलवाद पर लगाने का उद्देश्य से अरवल को जहानाबाद से काटकर अलग पहचान दी गई थी। तब मगध प्रमंडल के अंतर्गत शामिल किए गए इस प्रशासनिक क्षेत्र के गठन के साथ ही बिहार के कुल जिलों की संख्या बढ़कर 38(Bihar District List) हो गई थी।

हालांकि इसके बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीब दो दशकों का लंबा कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन इस दौरान बिहार को एक भी नया जिला नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि नए जिले बनाने की मांग ठंडे बस्ते में है; बल्कि जनसुविधा और क्षेत्रीय विकास के आधार पर लगातार नए राजस्व जिले बनाने की आवाज उठती रही है।