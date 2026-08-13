बिहार में हवाई सफर होगा और आसान, राजगीर और सासाराम-कैमूर में 2 नए एयरपोर्ट की तैयारी तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजगीर और सासाराम-कैमूर क्षेत्र में प्रस्तावित इन एयरपोर्ट के लिए जल्द ही संभाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता होगा।

प्रदेश सरकार ने समझौता प्रारूप पर अपनी सहमति दे दी है। दोनों जगहों पर एयरपोर्ट बनाना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से कितना सही होगा, इसका अध्ययन विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। इसके लिए प्राधिकरण की टीम प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण भी करेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

सिविल विमानन विभाग के अनुसार, दोनों एयरपोर्ट के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया चल रही है। जमीन तय होने के बाद दोनों स्थलों की पूरी जानकारी विमानपत्तन प्राधिकरण को दी जाएगी। जिसके बाद विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर अक्षांश-देशांतर, जमीन का नक्शा और खसरा संख्या, स्थल की लंबाई-चौड़ाई और आकार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा, पिछले दस वर्षों का मौसम संबंधी आंकड़ा, हवा की दिशा का विवरण, जमीन की ऊंचाई का नक्शा और प्रस्तावित एयरपोर्ट पर किस तरह के विमानों का संचालन होगा, इसकी जानकारी भी देनी होगी।

संभाव्यता आकलन के क्रम में प्रस्तावित एयरपोर्ट से किस तरह के विमानों का संचालन किया जा सकेगा, इसका भी आकलन होगा। इन सभी जानकारियों के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करेगा। समझौते प्रारूप के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में दोनों स्थलों का अध्ययन बिना शुल्क किया जाएगा।

खबरें और भी





