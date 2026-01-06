Bihar News: सरकारी विद्यालयों में सर्दी में भी बच्चों को मिलेंगे अंडे, सभी DPO को निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत सर्दी में भी अंडे मिलेंगे। शाकाहारी बच्चे अंडे के बदले मौसमी फल खाएंगे। विद्यालयों द्वारा जनवरी और फरवरी में बच्चों को खिलाने के अंडे की खरीदारी बढ़े हुए दर पर की जाएगी।

इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने मंगलवार को सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जनवरी और फरवरी के लिए अंडा और मौसमी फल की खरीद निर्धारित मूल्य पर करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि जनवरी और फरवरी के लिए अधिकतम छह रुपये प्रति अंडा या मौसमी फल का रेट निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में अधिकतर दर से कम मूल्य पर अंडा और मौसमी फल उपलब्ध हो रहा है, तो कम दर पर ही उसे क्रय किया जाएगा।