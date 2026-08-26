रक्षाबंधन पर बेटियों को 3 बड़े तोहफे, PhD छात्राओं को ₹10 हजार; अभया ब्रिगेड को स्कूटी

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन से पहले बिहार सरकार ने बेटियों और महिलाओं के लिए तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप, बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना का शुभारंभ किया। साथ ही अभया ब्रिगेड के लिए 4700 दोपहिया वाहनों का फ्लैग आफ किया।

PhD छात्राओं को चार साल तक हर माह 10 हजार मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिका पीएचडी फेलोशिप के तहत करीब 1000 छात्राओं को चार वर्षों तक हर माह 10 हजार रुपये मिलेंगे। यानी पात्र छात्राओं को अधिकतम 4.80 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए आर्थिक सहयोग देना है। 2100 महिला उद्यमियों को मिलेगी स्टार्टअप मदद बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 2100 महिला उद्यमियों को 50 हजार से दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे महिलाओं को अपने नवाचार, उद्यम और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अभया ब्रिगेड को मिले 2700 स्कूटर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभया ब्रिगेड की महिला पुलिसकर्मियों को 2700 स्कूटर और पुरुष सिपाहियों को 2000 मोटरसाइकिल दी गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्कूल-कालेजों और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्ती और तेज होगी।

40 हजार महिला पुलिसकर्मियों का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस में करीब 40 हजार महिला पुलिसकर्मी हैं। स्कूटर मिलने से महिला पुलिसकर्मी ज्यादा दूरी तक गश्त कर सकेंगी और जरूरत पड़ने पर घटनास्थल तक तेजी से पहुंच सकेंगी।

एक करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और जीविका सहित विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के अनुसार बिहार की 43 लाख जीविका दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं।

मंच पर पुलिस दीदी ने बांधी मुख्यमंत्री को राखी कार्यक्रम में पुलिसकर्मी रीमा कुमारी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वह उन्हें भैया कहकर राखी बांध सकती हैं। सहमति मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इसके बाद पटना जिला बल की रूचि कुमारी ने भी राखी बांधी।