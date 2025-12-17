Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गेट्स फाउंडेशन से मिलकर बिहार सरकार क्या नया करने जा रही है किसानों के लिए? जानिए पूरी स्टोरी एक क्लिक में...

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:37 AM (IST)

    बिहार सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो योजनाएं शुरू की हैं। बिहार एक्वाकल्चर ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया

    डिजिटल डेस्क, पटना। किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से दो महत्वपूर्ण योजनाओं, बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट— की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों के जरिए मत्स्य और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

    उन्होंने बताया कि पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र ग्रामीण आजीविका की रीढ़ हैं। इन्हें सशक्त बनाकर सरकार न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है, बल्कि “विकसित बिहार” के लक्ष्य को भी साकार करना चाहती है।

    कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इन क्षेत्रों में तकनीक आधारित सुधार किए जाएंगे। आधुनिक प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीकों और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि यह पहल सरकार के सात निश्चय–तीन के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी और हजारों ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगी।

    विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयालक्ष्मी ने कहा कि इन परियोजनाओं के तहत पशुओं के स्वास्थ्य, बेहतर नस्ल सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर डेयरी और मत्स्य उत्पादन में गुणात्मक सुधार किया जा रहा है।

    उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बिहार की डेयरी पहचान बन चुके सुधा ब्रांड के उत्पादों का निर्यात अब विदेशों में भी शुरू हो चुका है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।

    बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत चारा सुरक्षा, पशु प्रजनन, दूध की गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों के विकास पर काम किया जाएगा।

    इससे दूध उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। वहीं, बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के माध्यम से मत्स्य पालन के आधुनिकीकरण, तालाब प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने की योजना है।

    सरकार का मानना है कि इन दोनों कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय के नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार के विकल्प भी बढ़ेंगे।

    कार्यक्रम के दौरान विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    यह पहल बिहार के किसानों के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है।