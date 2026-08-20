Bihar News: राज्यपाल सचिवालय में बड़ा एक्शन! 4 स्टेनोग्राफर की सेवा खत्म, दक्षता परीक्षा में नहीं हुए शामिल

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल सचिवालय में स्टेनोग्राफर पद पर कार्यरत चार कर्मियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। कार्रवाई की जद में राजेश कुमार, अखिलेश कुमार मिश्र, सुशील कुमार और संगीता कुमारी आए हैं। सेवा समाप्ति का कारण आवश्यक दक्षता का अभाव बताया गया है।

स्टेनोग्राफर बने, लेकिन नहीं दी गई थी जरूरी दक्षता परीक्षा

जानकारी के अनुसार, इन कर्मियों की नियुक्ति से पहले निर्धारित लिखित परीक्षा और शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग दक्षता परीक्षा नहीं ली गई थी।

जबकि स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्टहैंड डिक्टेशन लेना और उसका सटीक टाइप किया हुआ प्रतिलेख तैयार करना अनिवार्य दायित्व है।

कामकाज पर मिली प्रतिकूल रिपोर्ट

कार्य के दौरान इन चारों कर्मियों की कार्यक्षमता और दक्षता को लेकर संबंधित अधिकारियों से प्रतिकूल रिपोर्ट मिली।

इसके बाद राज्यपाल के आदेश पर उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति को दक्षता परीक्षा के जरिए उनकी योग्यता जांचने की जिम्मेदारी दी गई।

22 जुलाई को मौका मिला, लेकिन चारों नहीं पहुंचे परीक्षा देने

संबंधित कर्मियों को 22 जुलाई, 2026 को आयोजित दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया था।

हालांकि, वे परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद भी उन्हें अपनी दक्षता साबित करने का एक और मौका दिया गया।

6 अगस्त को मिला अंतिम अवसर, फिर भी परीक्षा से रहे दूर

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए चारों कर्मियों को 6 अगस्त, 2026 को दोबारा दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अंतिम अवसर दिया गया।

इसके बावजूद वे परीक्षा में शामिल नहीं हुए और पद के लिए आवश्यक मूलभूत दक्षताओं से छूट की मांग की।

2025 में हुई थी नियुक्ति, अभी चल रही थी परिवीक्षा अवधि

इन चारों कर्मियों की नियुक्ति 23 जनवरी, 2025 को हुई थी और वे अभी परिवीक्षा अवधि में थे। सेवा नियमों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य और प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निर्धारित शर्तों के तहत सेवा समाप्त की जा सकती है।