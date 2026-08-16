राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार लोक भवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इसमें कर्नल वीपी सिंह ने ओजपूर्ण देशभक्ति कविताओं का पाठ किया तथा बिहार रेजीमेंटल सेंटर के सैनिकों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए।

एकता और अखंडता ही भारत की असली ताकत

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता ही भारत की असली ताकत है। उन्होंने वर्ष 2008 के कश्मीर के चुनौतीपूर्ण दौर को याद क‍िया।

कहा कि अलगाववादी गतिविधियों के बीच केवल सैन्य कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं थी, बल्कि देश की एकता और अखंडता का मजबूत संदेश देना भी जरूरी था।

2008 के प्रसंग को क‍िया याद

इसी उद्देश्य से उन्होंने कवि एवं चिकित्सक डाॅ.कर्नल वीपी सिंह को बारामूला आमंत्रित किया था। 27 अक्टूबर को आयोजित उनका कार्यक्रम राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के प्रति लोगों में विश्वास जगाने में सफल रहा।