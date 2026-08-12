बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू हुआ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शिक्षकों को हर साल मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और उनके निरंतर पेशेवर विकास के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बड़ा कदम उठाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की क्षमता, शिक्षण कौशल और अकादमिक दक्षता को लगातार बेहतर बनाना है।

उन्होंने कहा कि फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और पेशेवर विकास की एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार की जा रही है। इस योजना को बिहार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

ये दोनों केंद्र पटना विश्वविद्यालय तथा बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में स्थापित हैं। पूरी कार्य योजना को चार चरणों में लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी बिहार लोक भवन की संचालन समिति करेगी। दोनों एमएमटीटीसी सभी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक संचालित करेंगे। नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारी तैनात दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों नोडल पदाधिकारी और सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किए जा चुके हैं। इसी तरह संबद्ध महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्राचार्यों द्वारा समन्वयक और सहायक समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।

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