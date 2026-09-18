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बिहटा एयरबेस को लेकर क्या है नया प्लान? राज्यपाल से मिले एयर मार्शल, संयुक्त उपयोग पर हुई अहम चर्चा

By Vidya Sagar Edited By: Radha Krishna
Published: Fri, 18 Sep 2026 10:03 PM (IST)

वायु सेना के एयर मार्शल तरुण चौधरी ने बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान ...और पढ़ें

मध्य वायु कमान के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तरुण चौधरी और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

मध्य वायु कमान के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तरुण चौधरी और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

HighLights

  1. एयर मार्शल तरुण चौधरी ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की।

  2. बिहटा एयरबेस के संयुक्त उपयोग पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ।

  3. नागरिक-सैन्य सहयोग और आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा हुई।

जागरण संवाददाता, पटना। मध्य वायु कमान के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तरुण चौधरी ने शुक्रवार को पटना में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) से शिष्टाचार भेंट की।

बैठक में भारतीय वायु सेना और बिहार सरकार के बीच नागरिक-सैन्य सहयोग को और मजबूत करने तथा आपसी समन्वय बढ़ाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

बिहटा एयरबेस के संयुक्त उपयोग पर चर्चा

बैठक के दौरान बिहटा स्थित वायु सेना स्टेशन के भविष्य में संयुक्त उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों के बीच इस संबंध में सहयोग और समन्वय से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई।

इसके अलावा आपदा के समय राहत एवं प्रतिक्रिया तैयारियों को बेहतर बनाने के उपायों पर भी बातचीत हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

आपदा के समय बढ़ेगा तालमेल

एयर मार्शल तरुण चौधरी ने राज्यपाल को भारतीय वायु सेना और राज्य प्रशासन के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई प्रगति की जानकारी दी। बैठक में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के दौरान बेहतर समन्वय को लेकर भी विचार साझा किए गए।

बिहार जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं प्रतिक्रिया तैयारियों को मजबूत करने और जरूरत के समय संस्थागत सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

राज्यपाल को बिहटा एयर स्टेशन आने का न्योता

एयर मार्शल तरुण चौधरी ने राज्यपाल को वायु सेना स्टेशन बिहटा का दौरा करने के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान वायु सेना की गतिविधियों और स्टेशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने को लेकर भी चर्चा हुई।

बैठक में दोनों पक्षों ने भारतीय वायु सेना और बिहार सरकार के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सुरक्षा से जनकल्याण तक सहयोग पर जोर

बैठक का फोकस नागरिक-सैन्य सहयोग, आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े साझा मुद्दों पर रहा। बिहटा एयर स्टेशन के भविष्य में संयुक्त उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा को भी इस मुलाकात का अहम पहलू माना गया।

राज्य प्रशासन और भारतीय वायु सेना के बीच समन्वय को आगे भी जारी रखने पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई।