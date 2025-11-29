Language
    DCLR के कार्यों का मूल्यांकन करेगी बिहार सरकार, सचिव ने कहा-रैयतों का काम आसान करना आपकी जिम्‍मेदारी

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    बिहार सरकार DCLR (भूमि सुधार उप समाहर्ता) के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। राजस्व सचिव ने DCLR को रैयतों के भूमि संबंधी कार्यों को आसान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रैयतों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और उनके काम समय पर हों। सरकार रैयतों के हित में काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी।

    प्रश‍िक्षण में उपस्‍थ‍ित अपर मुख्‍य सचिव, सचिव व अन्‍य। सौ-विभाग

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) के सचिव जय सिंह ने कहा है कि सरकार भू‍म‍ि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के कार्यों का मूल्यांकन करेगी।

    शनिवार को दो दिवसीय प्रशिक्षण के समापन पर सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए अनुभवों को अपने कार्यक्षेत्र में लागू कर राजस्व से संबंधित सभी सेवाओं को और अधिक प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी बनाएंगे।

    उन्होंने कहा कि दो दिनों तक राजस्व क्षेत्रों के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी का प्रत्यक्ष लाभ तभी संभव है जब आमजन को समय पर और सटीक राजस्व सेवा मिले।

    डीसीएलआर का दो दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त

    विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र की कार्यप्रणाली डीसीएलआर के प्रदर्शन से प्रदर्शित होती है। राजस्व कार्यों में दक्षता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।

    विभाग द्वारा इतने बड़े पैमाने पर आयोजन आमजनों को राजस्व के कार्यों में हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से ही किया गया है।आपका दायित्व क्षेत्र में रैयतों के कार्य को आसान बनाना है। 

    सेवानिवृत अपर सचिव विनोद कुमार झा ने दाखिल–खारिज, बीएलडीआर एक्ट एवं रुल पर विस्तृत जानकारी देते हुए सुनवाई और निष्पादन की प्रक्रिया की जानकारी दी। झा ने इस दौरान रेवेन्यू कोर्ट के कार्य, सैरात बंदोबस्ती, भूमि बंदोबस्ती नियमावली की विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि पूर्व में अंचलाध‍िकारियों का भी मूल्‍यांकन क‍िया जाता रहा है।  

    राजस्व सेवाओं का असली असर तभी महसूस होता है जब आम नागरिकों को समय पर यह मिले। डीसीएलआर अग्रिम पंक्ति के प्रतिनिधि हैं।आपकी दक्षता, संवेदनशीलता और ईमानदार कार्यशैली पूरे अनुमंडल के प्रशासनिक माहौल को प्रभावित करती है। मुझे भरोसा है कि आप सभी इस प्रशिक्षण की सीख को अपने दैनिक कार्यों में उतारकर राज्य की राजस्व कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाएंगे।

    विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री।