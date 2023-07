Bihar: सूखे की मार झेल रहे किसानों का सहारा बनेगी बिहार सरकार, निशुल्क बीज और बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा

Bihar Aaksmik Fasal Yojana 2023 कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार आकस्मिक फसल योजना के तहत 15 अन्य तरह की खेती के लिए निशुल्क बीज उपलब्ध कराएगी। साथ ही सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के साथ प्रतिदिन 12 घंटे विशेष तौर पर बिजली भी देगी।

Bihar Aaksmik Fasal Yojana 2023: बिहार के किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली और बीज

