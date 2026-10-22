बिहार में अब ऑनलाइन ट्रैक होंगी सरकारी एंबुलेंस, मरीज के सबसे करीब वाली गाड़ी तुरंत होगी रवाना

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में मरीजों को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब सभी सरकारी एंबुलेंस की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी।

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी एंबुलेंस में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) लगाया जाएगा, जिससे उनके परिचालन और वास्तविक लोकेशन की चौबीसों घंटे निगरानी की जा सकेगी।

समय पर एंबुलेंस की म‍िल सकेगी सुविधा

स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य एंबुलेंस सेवा को पूरी तरह व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। दुर्घटना या गंभीर बीमारी जैसी आपात स्थितियों में अक्सर मरीजों को समय पर एंबुलेंस न मिलने की शिकायतें आती हैं।