बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, PF और दूसरी जमा निधियों पर पर मिलेगा 7.1% का ब्याज

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी सेवकों को भविष्य निधि (पीएफ) पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज से मिलेगा। ब्याज की यह दर वित्तीय वर्ष (2026-27) की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए प्रभावी होगी।

वित्त विभाग ने इसे अधिसूचित (नोटिफाइड) कर दिया है। भविष्य निधि के समतुल्य ही ब्याज की दर दूसरी जमा निधियों के लिए भी प्रभावी होगी।

पटना उच्च न्यायालय, विधान परिषद और विधानसभा के पदाधिकारियों-कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज का अनुमोदन संबंधित संस्थाओं के प्रमुख करेंगे। उसके बाद संबंधित सचिववालय-कार्यालय द्वारा आदेश जारी होगा।